Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά της κυβέρνησης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN. Όπως ανέφερε, «όταν βλέπεις μια κρίση και μπορείς με αυτά που έχεις να την προλάβεις, δεν περιμένεις να γίνει πυρκαγιά», κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι αντιδρά καθυστερημένα και αναποτελεσματικά.

Ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για κυβερνητική απραξία απέναντι στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Επισήμανε ότι η αλυσίδα των αυξήσεων στα καύσιμα ξεκινά από τα διυλιστήρια, τονίζοντας πως «είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να ακουμπήσει τα διυλιστήρια». Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχει λογική να επιβάλλονται περιορισμοί μόνο στα πρατήρια και το χονδρεμπόριο, χωρίς να ελέγχονται οι ενδοομιλικές και τριγωνικές συναλλαγές που επηρεάζουν τις τελικές τιμές.

Αναφερόμενος στη φορολογία των καυσίμων, υπογράμμισε ότι «είμαστε η μόνη χώρα που ο ΦΠΑ μπαίνει πάνω στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης». Όπως είπε, η υψηλή λιανική τιμή οφείλεται κυρίως στους φόρους και τους δασμούς, ζητώντας παρέμβαση στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και στον ΦΠΑ, τουλάχιστον όσο διαρκεί η κρίση.

Αναφορές στις υποκλοπές και τη Δικαιοσύνη

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολίασε και τις εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών, σημειώνοντας ότι το Μονομελές Πλημμελειοδικείο «τινάζει στον αέρα το απαλλακτικό βούλευμα» που είχε κρίνει πως δεν εμπλέκονται πολιτικοί. Όπως είπε, η νέα απόφαση αναβαθμίζει την έρευνα ζητώντας διερεύνηση για κατασκοπεία, γεγονός που, κατά τον ίδιο, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για πιθανό παρακράτος ή ξένη εμπλοκή.

Ο κ. Τσουκαλάς διερωτήθηκε γιατί οι υπουργοί που φέρεται να παρακολουθήθηκαν δεν συνδράμουν τη Δικαιοσύνη, επισημαίνοντας ειρωνικά πως η στάση της κυβέρνησης δείχνει σαν να λέει: «Δεν έγινε και κάτι που τέσσερις ιδιώτες κατασκόπευσαν υπουργούς και μάθανε κρατικά μυστικά».

Η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

Αναφορικά με τη διαγραφή του Οδ. Κωνσταντινόπουλου, ο Κώστας Τσουκαλάς εξήγησε ότι η απόφαση ελήφθη επειδή ο αντιπρόεδρος της Βουλής, «με μία συστηματική επιλογή ακύρωνε το αφήγημα και τους στόχους του ΠΑΣΟΚ». Όπως τόνισε, τα στελέχη του κόμματος οφείλουν να αγωνίζονται συλλογικά για την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών και τη νίκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε ότι «κανένας δεν χαίρεται με τις διαγραφές», αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά κάθε στελέχους στο παρελθόν. Ωστόσο, πρόσθεσε πως όλοι κρίνονται από τη σημερινή τους στάση και από το κατά πόσο στηρίζουν την προσπάθεια για πολιτική αλλαγή.