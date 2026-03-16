Τα πάνω από 150.000 μέλη του ΠΑΣΟΚ που συμμετείχαν στις εκλογές για την ανάδειξη των συνέδρων, λένε στην Χαριλάου Τρικούπη, έστειλαν ένα μήνυμα «αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης» για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης -σε μια τεταμένη περίοδο και εν μέσω εσωκομματικών αλληλοκαρφωμάτων (με πιο πρόσφατη την διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την κοινοβουλευτική ομάδα), εκτιμούν πως η βάση έδειξε την προσδοκία της για την προοπτική του κόμματος. Εως και αργά χθες το βράδυ τα επιτελεία των προεδρικών και της εσωκομματικής αντιπολίτευσης μετρούσαν συμμετοχές και σταυρούς ανά την Ελλάδα, μετρώντας τις δυνάμεις για το συνέδριο που έρχεται το τριήμερο 27-29 Μαρτίου στο Ταε Κβο Ντο. Γνωρίζοντας πως η βάση των συνέδρων είναι εκείνη που καθορίζει την εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής, τα πιθανά ψηφίσματα που θα τεθούν προς κύρωση (όπως αυτό που έχει ξεκαθαρίσει πως θα καταθέσει η πλευρά του Χάρη Δούκα), ενδεχόμενες καταστατικές αλλαγές και θα πάρει πολιτικές αποφάσεις για την κατεύθυνση του κόμματος.

Η υψηλή συμμετοχή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην κινητοποίηση, πέραν της προεδρικής πλευράς, τριών ακόμα διακριτών, οργανωμένων πόλων (του Χάρη Δούκα, του Παύλου Γερουλάνου και του Μανώλη Χριστοδουλάκη) που φιλοδοξούν να καταγράψουν τις δυνάμεις τους ενόψει της νέας Κεντρικής Επιτροπής -με το βλέμμα στραμμένο και στην επόμενη μέρα, δηλαδή σε αυτήν μετά τις εθνικές εκλογές, αλλά και στους συσχετισμούς εντός του κόμματος το ερχόμενο διάστημα. Η παρουσία και άλλων στελεχών με τοπικούς μηχανισμούς, όπως ο Μιχάλης Κατρίνης, ο Στέφανος Παραστατίδης και ο Παύλος Χρηστίδης, ενίσχυσε την προσέλευση. Ειδικά στην Αττική, σε περιοχές όπως το Χαλάνδρι, το Περιστέρι, η Ηλιούπολη και η Α’ Αθήνας, η ουρά ήταν τέτοια που κρίθηκε απαραίτητο να δοθεί μια ώρα παράταση στην ψηφοφορία.

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος, ακόμα και τους ακριβούς αριθμού των ψηφισάντων, αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες, μετά την εφαρμογή των τηρουμένων ποσοστώσεων. Παρόλο που η ηγεσία αναμένεται να διατηρήσει την άνετη πλειοψηφία των συνέδρων, η ακριβής χαρτογράφηση των νέων ισορροπιών παραμένει δύσκολη μέχρι την έκδοση των επίσημων αποτελεσμάτων, καθώς τα μπλοκ που φιλοδοξούν να διεκδικήσουν την μερίδα του λέοντος της εσωκομματικής αντιπολίτευσης είναι καινούρια -το παλαιότερο παπανδρεϊκό μπλοκ, που κατέβηκε και μετρήθηκε στο συνέδριο του 2022, έχει πλέον σπάσει σε κομμάτια.

«Μαζί θα δώσουμε τον αγώνα μέχρι τις εθνικές εκλογές για την πολιτική αλλαγή. Αγώνα με αισιοδοξία, με δυναμισμό και πάνω απ’ όλα με αξιοπρέπεια», ανέφερε, έξω από το εκλογικό κέντρο Περιστερίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης, δίνοντας το σήμα που θέλει να περάσει και στο επικείμενο συνέδριο. Από την πλευρά της, η Άννα Διαμαντοπούλου τόνισε πως «αυτό δεν είναι η εικόνα ενός μικρού κόμματος. Είναι μια απόδειξη της παράταξης που ενώνεται ξανά με την κοινωνία. Παρά τις γκρίνιες, παρά τις αστοχίες, οι πολίτες και ο λαός θα κάνουν τη μεγάλη ανατροπή πρώτα στο βήμα προς το συνέδριο και μετά προς τις εκλογές». Ο Χάρης Δούκας σχολίασε πως οι εκλογές συνέδρων είναι «το πρώτο βήμα για την υπέρβαση και τη νίκη στις επόμενες εκλογές, αρκεί να το πιστέψουμε», ενώ ο Γιώργος Παπανδρέου υπενθύμισε πως «το ΠΑΣΟΚ, όταν μπόρεσε να εκφράσει —και όταν εκφράζει— το αίτημα της αλλαγής, κάθε φορά μεγαλούργησε».