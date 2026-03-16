Ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακών δήλωσε ότι: «Δεν υπάρχει ζήτημα εμπλοκής της Ελλάδας στα στενά του Ορμούζ. Η χώρας συμμετέχει στις Aspides που είναι γεωγραφικά προσδιορισμένη στην ερυθρά θάλασσα.»

Πρόσθεσε επίσης ότι, «η χώρα μας συνεχίζει και απευθύνει κάλεσμα στο Ιράν να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια που εμποδίζει την ναυσιπλοΐας».

Επίσης ο ο κ. Παύλος Μαρινακης απάντησε ότι «η πληροφόρηση που έχω είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση πολεμικών πλοίων στα στενά Ορμουζ».

Τέλος, ο υφυπουργός Ναυτιλίας Στεφανος Γκικας βέβαια είπε (Ertnews) ότι «Εάν διασφαλιστούν οι συνθήκες και το ρίσκο δεν είναι τόσο υψηλό, τότε η Ελλάδα έχει κάθε λόγο, ως η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο, να συμμετέχει σε μια τέτοια επιχείρηση».