Έξι άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί και ένας εξακολουθεί να αγνοείται μετά τη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στα χωρικά ύδατα του Κατάρ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το υπουργείο ανέφερε ότι «οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης» οδήγησαν στον εντοπισμό έξι από τους επτά επιβαίνοντες του ελικοπτέρου. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του έβδομου προσώπου που παραμένει αγνοούμενο.

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ είχε γνωστοποιήσει ότι το ελικόπτερο κατέπεσε στη θάλασσα λόγω «τεχνική βλάβης» κατά τη διάρκεια «πτήσης ρουτίνας». Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο του ελικοπτέρου ή τη φύση της αποστολής του.