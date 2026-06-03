Ανησυχία προκαλούν στην Ισπανία τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με τα οποία ο φετινός Μάιος καταγράφηκε ως ο πλέον θανατηφόρος μήνας λόγω υπερβολικής ζέστης από το 2015, με 101 θανάτους να συνδέονται άμεσα με τις υψηλές θερμοκρασίες. Ο αριθμός αυτός είναι υπερτριπλάσιος σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας και αποτυπώνει με δραματικό τρόπο τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, η οποία μεταβάλλει πλέον ριζικά τα εποχικά χαρακτηριστικά της χώρας.

Τα επίσημα στοιχεία του Συστήματος Παρακολούθησης Ημερήσιας Θνησιμότητας δείχνουν ότι την περίοδο 2015-2025 περισσότεροι από 27.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της υπερβολικής ζέστης. Η πιο θανατηφόρα χρονιά παραμένει το 2022, όταν οι θάνατοι έφθασαν τους 4.789, ενώ ακολούθησε το 2025 με 3.832 θύματα. Ωστόσο, η ιδιαίτερα πρώιμη εμφάνιση ακραίων θερμοκρασιών μέσα στην άνοιξη έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους ειδικούς, καθώς οι πολίτες και οι δημόσιες υπηρεσίες δεν έχουν προλάβει να προσαρμοστούν στις συνθήκες που συνήθως επικρατούν αργότερα μέσα στο καλοκαίρι.

Η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρθία, υπογράμμισε ότι το βασικό πρόβλημα δεν είναι μόνο η αύξηση της έντασης της ζέστης, αλλά κυρίως το γεγονός ότι αυτή εμφανίζεται όλο και νωρίτερα μέσα στο έτος. Όπως επισήμανε, η θερινή περίοδος, με βάση τα μετεωρολογικά δεδομένα, είναι σήμερα σχεδόν έξι εβδομάδες μεγαλύτερη σε σύγκριση με τη δεκαετία του 1980. Πρόκειται για μια μεταβολή που, σύμφωνα με την ίδια, σημαίνει ότι ολόκληρες γενιές Ισπανών μεγαλώνουν και ζουν πλέον σε ένα κλίμα ουσιαστικά διαφορετικό από εκείνο που γνώριζαν κατά την παιδική τους ηλικία.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι τα περισσότερα θύματα του φετινού Μαΐου ήταν ηλικιωμένες γυναίκες, ενώ οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπως η Χώρα των Βάσκων, η Αστούρια και η Γαλικία. Οι ειδικοί αποδίδουν το φαινόμενο στο γεγονός ότι οι συγκεκριμένες περιοχές είναι ιστορικά λιγότερο εξοικειωμένες με παρατεταμένα επεισόδια υψηλών θερμοκρασιών και συνεπώς διαθέτουν μικρότερη προσαρμοστικότητα τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο κοινωνικής συμπεριφοράς.

Παράλληλα, οι επιπτώσεις της ζέστης δεν περιορίζονται μόνο στη θνησιμότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν οι υγειονομικές αρχές, οι εισαγωγές στα νοσοκομεία αυξάνονται κατά περίπου 10% κατά τη διάρκεια περιόδων έντονου καύσωνα, ενώ τα εργατικά ατυχήματα παρουσιάζουν άνοδο που μπορεί να φθάσει έως και το 17%. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η ακραία θερμοκρασία δεν αποτελεί απλώς μια περιβαλλοντική πρόκληση αλλά έναν σοβαρό παράγοντα δημόσιας υγείας που επηρεάζει πολλαπλά συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού και επιβαρύνει σημαντικά τις υπηρεσίες υγείας.

Οι αναλύσεις δείχνουν ακόμη ότι ο κίνδυνος θανάτου αυξάνεται από 9,1% έως 10,7% για κάθε επιπλέον βαθμό Κελσίου πάνω από το όριο που θεωρείται επικίνδυνο για την υγεία. Με βάση αυτά τα δεδομένα, το ισπανικό υπουργείο Υγείας προχώρησε στην αναθεώρηση των ορίων θερμοκρασίας που ενεργοποιούν προειδοποιήσεις κινδύνου. Τα όρια αυτά διαφέρουν σημαντικά ανά περιοχή, αντανακλώντας τις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες και την προσαρμογή των τοπικών πληθυσμών. Έτσι, ενώ σε ορισμένες περιοχές της Ανδαλουσίας οι πολίτες είναι συνηθισμένοι σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, στις βόρειες παράκτιες ζώνες ακόμη και αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία.

Η κυβέρνηση επισημαίνει επίσης ότι η κλιματική κρίση αναδεικνύει και εντείνει τις κοινωνικές ανισότητες. Η έκθεση στη ζέστη δεν είναι ίδια για όλους. Όσοι κατοικούν σε καλά μονωμένα σπίτια ή διαθέτουν πρόσβαση σε κλιματισμό και δυνατότητα προσαρμογής του καθημερινού τους προγράμματος αντιμετωπίζουν μικρότερους κινδύνους σε σχέση με όσους ζουν σε παλαιές ή υποβαθμισμένες κατοικίες, εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους ή δεν έχουν οικονομική δυνατότητα να προστατευθούν επαρκώς από τις ακραίες θερμοκρασίες. Για τον λόγο αυτό, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αντιμετωπίζεται πλέον από τις ισπανικές αρχές όχι μόνο ως περιβαλλοντικό αλλά και ως ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των παιδιών και των σχολικών μονάδων. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν αρνητικά τη συγκέντρωση, τη μαθησιακή ικανότητα, τη σχολική απόδοση, την ποιότητα του ύπνου και τη συναισθηματική ευεξία των μαθητών. Παράλληλα, αυξάνουν τον κίνδυνο αφυδάτωσης και θερμικής εξάντλησης, ειδικά σε κτίρια που έχουν σχεδιαστεί για τις κλιματικές συνθήκες του προηγούμενου αιώνα και δεν διαθέτουν επαρκείς μηχανισμούς δροσισμού.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ισπανική κυβέρνηση καλεί τις περιφερειακές αρχές να επιταχύνουν τα σχέδια κλιματικής προσαρμογής στα σχολεία και στις δημόσιες υποδομές, υποστηρίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα. Η φετινή εμπειρία του Μαΐου θεωρείται από πολλούς επιστήμονες προειδοποιητικό σήμα για το μέλλον, καθώς οι ακραίες θερμοκρασίες εμφανίζονται ολοένα συχνότερα και νωρίτερα μέσα στο έτος. Η Ισπανία, όπως και πολλές άλλες μεσογειακές χώρες, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, με τις υγειονομικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες να γίνονται ολοένα πιο ορατές και πιο δύσκολες να αγνοηθούν.