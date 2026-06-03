Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε βρίσκεται στο Κίεβο, πραγματοποιώντας αιφνιδιαστική επίσκεψη στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας των ουκρανικών σιδηροδρόμων Ukrzaliznytsia.

«Είχαμε την χαρά να υποδεχθούμε τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στον Κεντρικό Σταθμό του Κιέβου», ανέφερε η Ukrzaliznytsia, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την άφιξή του.

Σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η εταιρεία υπογράμμισε πως «η επίσκεψη αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική, όπως και οι προηγούμενες, διότι αποτελεί πράξη αλληλεγγύης και υποστήριξης της Συμμαχίας προς τη χώρα μας».

Η Ukrzaliznytsia κατέληξε σημειώνοντας ότι «η σιδηροδρομική διπλωματία κατά παράδοση πάντα στην ώρα της», δίνοντας έμφαση στον ρόλο των σιδηροδρόμων ως μέσο διπλωματικής επικοινωνίας εν μέσω πολέμου.