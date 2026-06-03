Στο Παρίσι βρίσκεται ο Κυριάκος Πιερρακάκης, για την ετήσια Υπουργική Διάσκεψη του ΟΟΣΑ, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται φέτος η βιομηχανική πολιτική. Στη γαλλική πρωτεύουσα ο έλληνας υπουργός και πρόεδρος του Eurogroup συναντήθηκε με τον διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας Εmmanuel Moulin την πρώτη ημέρα ανάληψης των νέων καθηκόντων του, με τον οποίο συζήτησε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα έχει συναντήσεις με τον εκτελεστικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Fatih Birol, με αντικείμενο τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή οικονομία, την ενεργειακή ασφάλεια και τις επενδύσεις, διμερείς συναντήσεις με ευρωπαίους αξιωματούχους ενώ θα συμμετάσχει ως κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Jacques Delors.

Με μισό εκατ. ευρώ αδήλωτα στο «Ελ. Βενιζέλος»

Στον εντοπισμό και τη δέσμευση χρηματικού ποσού, που δεν είχε δηλωθεί κατά την είσοδο στη χώρα, προχώρησαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο Τελωνείο του Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος». Συγκεκριμένα, κατά τη διενέργεια τακτικού ελέγχου λίγο πριν από την έξοδο επιβατών από την αίθουσα αφίξεων εκτός ζώνης Σένγκεν (Extra Schengen), εντοπίστηκε επιβάτης ελληνικής υπηκοότητας, προερχόμενος από το Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Κατά τον έλεγχο της χειραποσκευής του βρέθηκε το ποσό των 500.000 ευρώ, σε δεσμίδες χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ, χωρίς να έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη ηλεκτρονική ή χειρόγραφη δήλωση ρευστών διαθεσίμων.

Σταθερά τιμολόγια από Protergia, Ηρων

Η Protergia, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος, κράτησε επίσης για τον Ιούνιο αμετάβλητες τις χρεώσεις στα κυμαινόμενα οικιακά τιμολόγια ρεύματος. Το ειδικό οικιακό τιμολόγιο Value Special διατηρείται στα 0,159 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Ανάλογη γραμμή για τον Ιούνιο κρατά και η εταιρεία Ηρων. Ο τρίτος μεγαλύτερος πάροχος στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ανακοίνωσε τη χρέωση του πράσινου τιμολογίου ρεύματος (BASIC HOME) στα 0,14760 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Το ΗΡΩΝ BASIC BUSINESS S διαμορφώθηκε στα 0,17344 ευρώ ανά κιλοβατώρα και το BASIC BUSINESS L ανακοινώθηκε με χρέωση στα 0,17544 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Στους φιναλίστ η Ελλάδα

Για ακόμη μία χρονιά, η Ελλάδα καταγράφει αξιόλογη παρουσία στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική, που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) και τις Εθνικές Στατιστικές Αρχές των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία και την ποιότητα των ελληνικών συμμετοχών στον διαγωνισμό. Η ομάδα STARTS, αποτελούμενη από τρεις μαθητές της Β’ Λυκείου του 3oυ Πειραματικού Γενικού Λυκείου Χίου και τον επιβλέποντα καθηγητή τους, Αθανάσιο Παπαδημητρίου, συγκαταλέγεται μεταξύ των 12 φιναλίστ που διεκδικούν μία θέση στην τελική πεντάδα στην ηλικιακή κατηγορία 16-18 ετών, η οποία θα ανακοινωθεί από τη Eurostat στις 25 Ιουνίου 2026.

Τραπεζική δωρεά στη Σαλαμίνα

Τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Διαβητολογικού Ιατρείου του Ναυτικού Νοσοκομείου Σαλαμίνας πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη Τρίτη (26/5). Η ανακαίνιση χρηματοδοτήθηκε από την Eurobank, με τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο Ιάκωβο Γιαννακλή να εκπροσωπεί την τράπεζα. Η δωρεά αφορά την αναβάθμιση ενός κρίσιμου τμήματος υγειονομικής υποστήριξης σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα επιχειρησιακής και τεχνικής υποστήριξης του Πολεμικού Ναυτικού, ενισχύοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και βελτιώνοντας την καθημερινότητα του προσωπικού που υπηρετεί στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας. «Η Eurobank στηρίζει διαχρονικά το έργο των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή τους στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας» δήλωσε ο Ιάκωβος Γιαννακλής.

«Καμπανάκι» Στουρνάρα για το στεγαστικό

Στο στεγαστικό ζήτημα που απασχολεί την Ελλάδα και την Ευρώπη εστίασε την ομιλία του ο Γιάννης Στουρνάρας στο Οικονομικό Συνέδριο του Ντουμπρόβνικ στην Κροατία, που πραγματοποιήθηκε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας. «Η οικονομική προσιτότητα της κατοικίας, επομένως, δεν αποτελεί μόνο κοινωνικό ζήτημα, αλλά και μακροοικονομικό» δήλωσε ο διοικητής της ΤτΕ, αναφερόμενος στην συγκέντρωση ακινήτων από νοικοκυριά με υψηλότερα εισοδήματα, που αποκλείει την πρόσβαση λιγότερο εύπορων νοικοκυριών στην αγορά κατοικίας. Για την Ελλάδα, ο Γιάννης Στουρνάρας είπε πως «η στεγαστική επισφάλεια αναδεικνύεται όλο και περισσότερο ως παράγοντας που επηρεάζει τις μακροπρόθεσμες δημογραφικές τάσεις». «Η συρρίκνωση και η γήρανση του πληθυσμού μειώνουν το μέγεθος του εργατικού δυναμικού, επιβαρύνουν το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό και αυξάνουν την πίεση στα δημόσια οικονομικά» πρόσθεσε, αναφερόμενος στις επιπτώσεις του στεγαστικού ζητήματος στην οικονομία.