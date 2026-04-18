Ινδία

Ο άντρας που φαίνεται στο βίντεο, παίρνει ένα μεταλλικό κοντάρι για να τρομάξει μία μαϊμού.

Το ζώο τρομάζει και απομακρύνεται, αλλά ο Ινδός δεν ησυχάζει. Κρατάει το κοντάρι ψηλά και κάνει μερικά βήματα πίσω. Το μέταλλο χτυπάει σε καλώδια υψηλής τάσης και το ρεύμα τον σκοτώνει ακαριαία.

Συρία

Ο οδηγός προσπαθεί να οδηγήσει το βυτιοφόρο σε έναν πυροσβεστικό σταθμό για να σβήσει τις φλόγες. Το βυτίο έχει διαρροή και το όχημα αφήνει πίσω του μια γραμμή φωτιάς. Ο οδηγός προμήθευε με καύσιμα πρατήριο βενζίνης όταν διαπιστώθηκε η διαρροή.

Βρετανία

Τρομακτικό τροχαίο ατύχημα στη Βρετανία. Η οδηγός ενός επιβατικού αυτοκινήτου αλλάζει λωρίδα απότομα για να προλάβει την έξοδο.

Ο οδηγός του στρατιωτικού οχήματος καθυστερεί να αντιδράσει, κόβει προς τα αριστερά με συνέπεια το ρυμουλκούμενο να χτυπήσει στο διαχωριστικό.

Το όχημα ανατρέπεται και ο οδηγός εκσφενδονίζεται από το αυτοκίνητο. Οι δύο στρατιωτικοί διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ο οδηγός με ράγισμα στη σπονδυλική στήλη και ο συνοδηγός με τραύμα στο κεφάλι.

Ινδία

Ο βασιλιάς της ζούγκλας έπεσε σε ένα πηγάδι εννέα μέτρων στο Γκουτζαράτ της Ινδίας. Το ζώο παλεύει να σταθεί στην επιφάνεια και να μην πνιγεί.

Γίνεται αντιληπτό από τους ανθρώπους που με τη βοήθεια του δασαρχείου στήνουν επιχείρηση διάσωσης. Στην αρχή προσπαθούν με σχοινιά αλλά το τεράστιο θηλαστικό τα δαγκώνει.

Τελικά, του περνούν μία θηλειά και τοποθετούν ένα κλουβί στην άκρη του πηγαδιού. Το ζώο ανυψώνεται και μπαίνει μέσα στο κλουβί.

Το δασαρχείο μετέφερε το λιοντάρι στο περιβάλλον του, στο εθνικό πάρκο Γκιρ.

