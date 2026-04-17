Μια νέα σελίδα ανοίγει για την οικογένεια της Βασιλικής Μιλλούση και του Λευτέρη Πετρούνια , αφού η κόρη τους κάνει τα πρώτα της βήματα στον χώρο του πρωταθλητισμού.

Η μικρή αθλήτρια θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην προκριματική φάση της ενόργανης γυμναστικής, στην κατηγορία των παγκορασίδων, στους αγώνες της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, ξεκινώντας το δικό της ταξίδι στον πρωταθλητισμό.

Η Βασιλική Μιλλούση, γεμάτη περηφάνια και συγκίνηση, θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα στήριξης μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση:

«Για τη μικρή μου αθλήτρια, που αύριο θα ξεκινήσει το ταξίδι της στον πρωταθλητισμό, με την πρώτη της συμμετοχή στην προκριματική φάση της ενόργανης γυμναστικής, στην κατηγορία των παγκορασίδων, στους αγώνες της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας.

Καλή επιτυχία λοιπόν σε αυτόν τον δύσκολο δρόμο που ξεκινάει και κανείς δεν ξέρει μέχρι πού θα φτάσει, γιατί το σημαντικό είναι να νιώσεις αυτή την καθημερινή κούραση, την προσπάθεια, αυτή την πειθαρχία στην καθημερινότητα που γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική αλλά τόσο σημαντική και συναρπαστική, που με λίγα πράγματα μπορεί να συγκριθεί!

Καλή αρχή παιδί μου, εύχομαι ο δρόμος που θα φτιάξεις να είναι αυτός που σε γεμίζει».