Την αντίδραση του τουρκικού ΥΠΕΞ προκάλεσε η παρουσία συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο, με τον εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών να εξαπολύει επίθεση κατά της Ελλάδας μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ανάρτησή του, ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ σχολίασε τις πρόσφατες εξελίξεις, κάνοντας λόγο για δηλώσεις που, όπως ανέφερε, «αντιφάσκουν με το καθεστώς αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου».

«Σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις, κι αναφορικά με το καθεστώς αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου θεωρούμε τις δηλώσεις που αντιφάσκουν με το καθεστώς αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, επιπόλαιες, ατυχείς και άκαιρες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με το αντικειμενικό νομικό καθεστώς των νησιών, τα οποία τέθηκαν σε καθεστώς αποστρατικοποίησης από τις διεθνείς Συνθήκες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος, πρόσθεσε ότι «δεδομένου αυτού δεν προκαλεί έκπληξη ότι ορισμένοι κύκλοι επιδιώκοντας να εκμεταλλευτούν την κατάσταση, δηλητηριάζουν τις διμερείς μας σχέσεις και δημιουργούν ένα τετελεσμένο γεγονός».

Παράλληλα επιμένει ο ΓΓ της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας λέγοντας πως:«από τα 4 drones που κατευθύνθηκαν προς την Κύπρο και την Ελλάδα, τα δύο αφορούσαν τη Σούδα»