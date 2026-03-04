Αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού κατέπλευσε σήμερα το πρωί στο λιμάνι των Πηγαδίων στην Κάρπαθο και, όπως σύμφωνα με την ιστοσελίδα Real Voice 99,5, άρχισε να αποβιβάζει συστοιχία πυραύλων Patriot στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αντιαεροπορικής θωράκισης και ασφάλειας της χώρας μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η απόφαση να σταλεί στην Κάρπαθο ελήφθη μετά και την καταγραφή των δύο περιστατικών ιρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο.