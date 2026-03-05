Σειρήνες ήχησαν το βράδυ της Τετάρτης (4/3) στο Ακρωτήρι της Κύπρου, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, καθώς και κυπριακά ΜΜΕ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το προσωπικό της βρετανικής βάσης έλαβε μήνυμα για απειλή σε εξέλιξη με την προτροπή: «Μείνετε σε εσωτερικό χώρο». Αναλυτικά το μήνυμα γράφει τα εξής: «Για τους κατοίκους Ακρωτηρίου μόνο Υπάρχει σε […]