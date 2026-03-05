- Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, με αποτέλεσμα να έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 1.045 άνθρωποι ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις πλήττουν παράλληλα και τον Λίβανο, Νότια Συρία και Ιράκ.
- Την ίδια στιγμή, η Γερουσία των ΗΠΑ απέρριψε ψήφισμα που στόχευε στον περιορισμό της στρατιωτικής εκστρατείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, με την ψηφοφορία να καταλήγει 53 έναντι 47 κατά της διαδικαστικής πρότασης.
- Οι IDF κατέστρεψαν περίπου 300 συστήματα εκτόξευσης πυραύλων του Ιράν – Εκρήξεις στην Ιεροσαλήμ.
- Ντόναλντ Τραμπ: Το Ιράν «είναι ένα έθνος εκτός ελέγχου» – «Είναι κακό να έχουν πυρηνικά
- Οι ΗΠΑ κοντά στον πλήρη έλεγχο του εναέριου χώρου του Ιράν, διαμηνύει ο Λευκός Οίκος.
Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε νότια Συρία, Τεχεράνη και Βηρυτό
- Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (4/3) στη στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, όταν ήχησαν οι σειρήνες και εστάλησαν προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα των εργαζομένων εντός της εγκατάστασης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το μήνυμα που έλαβε το προσωπικό της βάσης ανέφερε: «Μείνετε σε εσωτερικό χώρο», καλώντας όλους να παραμείνουν ασφαλείς μέχρι νεωτέρας, με τον συναγερμό να λήγει περίπου στις 11:14, ενώ παράλληλα υπήρξαν πληροφορίες ότι σηκώθηκαν τα ελληνικά F-16.
- Εκπρόσωπος του Κόμματος Ελεύθερης Ζωής του Κουρδιστάν (PJAK) διέψευσε τις αναφορές ότι έχει ξεκινήσει επίθεση εναντίον του Ιράν.«Κάνουν λάθος όταν λένε ότι έχουμε ξεκινήσει τον πόλεμο τώρα. Αντίθετα, προετοιμαζόμαστε και περιμένουμε την κατάλληλη ευκαιρία για να χτυπήσουμε».
- Συνεχίζεται η «εμπλοκή» Ισπανίας – ΗΠΑ: «Δεν θα δώσουμε τις βάσεις μας», λέει ο Σάντσεθ – Η Μαδρίτη διαψεύδει τον Λευκό Οίκο αναφορικά με τη στρατιωτική συνεργασία των δυο χωρών
- Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ αποκλείει την “παράδοση” της οργάνωσής – «Έχουμε δικαίωμα στην άμυνα»
- «Γραμμή Σάντσεθ» στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, τηλεφώνημα Μακρόν – Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο ζήτησε ο Ανδρουλάκης
