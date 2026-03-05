Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν εξέδωσαν το πρωί της Πέμπτης ανακοίνωση με την οποία υποστηρίζουν ότι δεν εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο προς την Τουρκία την Τετάρτη.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Σεβόμαστε την εδαφική ακεραιότητα της Τουρκίας, είναι φίλη και γείτονας». Το κείμενο δόθηκε στη δημοσιότητα σχεδόν 24 ώρες μετά τις αναφορές ότι ιρανικός πύραυλος είχε εκτοξευτεί με στόχο τη στρατιωτική βάση Ιντσιρλίκ και καταρρίφθηκε από δυνάμεις του ΝΑΤΟ.

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει την Τετάρτη ότι οι δυνάμεις της Συμμαχίας κατέρριψαν τον πύραυλο καθώς κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο. Παράλληλα, η Βορειοατλαντική Συμμαχία καταδίκασε την επίθεση κατά της Τουρκίας.

Η στρατιωτική βάση Ιντσιρλίκ βρίσκεται στο νότιο τμήμα της χώρας, κοντά στη Μεσόγειο, και αποτελεί εδώ και χρόνια κέντρο επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Για το ζήτημα αυτό, τηλεφωνική επικοινωνία είχαν την Τετάρτη οι υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ και της Τουρκίας, Μάρκο Ρούμπιο και Χακάν Φιντάν.

Προειδοποίηση Ερντογάν προς Ιράν: «Nα μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά στα σύνορα μας»

Προειδοποίηση προς το Ιράν απηύθυνε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αφορμή τον ιρανικό πύραυλο που καταρρίφθηκε το πρωί στην επαρχία Χατάι. Ο Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα σε συνεργασία με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, ώστε να αποτρέπονται παρόμοια περιστατικά.

«Όπως και στο σημερινό περιστατικό, λαμβάνουμε κάθε απαραίτητο μέτρο σε στενή διαβούλευση με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και παρεμβαίνουμε άμεσα όταν χρειάζεται. Παράλληλα, διατυπώνουμε με τον πιο σαφή τρόπο τις προειδοποιήσεις μας ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.