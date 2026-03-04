Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε ενεργές διαβουλεύσεις με ιρανικές αντιπολιτευόμενες οργανώσεις και Κούρδους ηγέτες στο Ιράκ, με αντικείμενο την παροχή στρατιωτικής υποστήριξης, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN.

Οι ιρανικές κουρδικές ένοπλες ομάδες διαθέτουν χιλιάδες μαχητές που επιχειρούν κατά μήκος των συνόρων Ιράκ–Ιράν, κυρίως στην περιοχή του Κουρδιστάν. Από την έναρξη του πολέμου, αρκετές από αυτές έχουν εκδώσει δημόσιες ανακοινώσεις που υποδηλώνουν επικείμενη δράση και καλούν τις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις να αποστατήσουν. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον κουρδικών ομάδων και ανακοίνωσε την Τρίτη ότι έπληξε κουρδικές δυνάμεις με δεκάδες drones.

Η υποστήριξη της CIA προς τις ιρανικές κουρδικές οργανώσεις ξεκίνησε αρκετούς μήνες πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν και άλλη πηγή.

Την Τρίτη, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος του Ιρανικού Κουρδιστάν (KDPI), Μουσταφά Χίτζρι, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό Κούρδο αξιωματούχο. Το KDPI ήταν μία από τις οργανώσεις που στοχοποιήθηκαν από το IRGC.

Οι ιρανικές κουρδικές δυνάμεις αναμένεται να συμμετάσχουν σε χερσαία επιχείρηση στη δυτική πλευρά του Ιράν τις επόμενες ημέρες, ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος. «Πιστεύουμε ότι έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία τώρα», δήλωσε η πηγή, προσθέτοντας ότι οι πολιτοφυλακές προσδοκούν αμερικανική και ισραηλινή υποστήριξη.

Ο Τραμπ επικοινώνησε επίσης την Κυριακή με Κούρδους ηγέτες του Ιράκ για να συζητήσει τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν και τους τρόπους συνεργασίας καθώς η αποστολή εξελίσσεται, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και τρίτη πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες, όπως μετέδωσε το Axios.

Κάθε προσπάθεια εξοπλισμού ιρανικών κουρδικών ομάδων θα απαιτούσε τη στήριξη των Ιρακινών Κούρδων, ώστε να επιτραπεί η διέλευση όπλων και η χρήση της περιοχής του Ιρακινού Κουρδιστάν ως σημείου εκκίνησης. «Είναι πολύ επικίνδυνο, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε; Δεν μπορούμε να σταθούμε απέναντι στην Αμερική», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν. «Είμαστε πολύ φοβισμένοι».

Πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις ανέφερε ότι στόχος είναι οι κουρδικές δυνάμεις να καθηλώσουν τις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας, διευκολύνοντας τους άοπλους πολίτες να κινητοποιηθούν χωρίς να υπάρξει αιματοχυσία, όπως στις αναταραχές του Ιανουαρίου. Άλλος Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι οι Κούρδοι θα μπορούσαν να συμβάλουν στη δημιουργία χάους και να αποδυναμώσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες του ιρανικού καθεστώτος, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο δημιουργίας ζώνης ασφαλείας στα βόρεια σύνορα του Ιράν.

Την Τετάρτη, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ιράκ, Κάσιμ αλ-Αράτζι, δήλωσε ότι η χώρα δεν θα επιτρέψει σε ομάδες «να διεισδύσουν ή να περάσουν τα ιρανικά σύνορα για να πραγματοποιήσουν τρομοκρατικές ενέργειες από ιρακινό έδαφος». Πρόσθεσε ότι το υπουργείο Εσωτερικών του Κουρδιστάν έχει αποστείλει ενισχύσεις των Πεσμεργκά στα σύνορα με το Ιράν.

Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα. Ο υπουργός Άμυνας Pete Hegseth δήλωσε ότι «κανένας από τους στόχους μας δεν βασίζεται στην υποστήριξη ή τον εξοπλισμό συγκεκριμένης δύναμης», υπογραμμίζοντας πως οι αμερικανικοί στόχοι δεν επικεντρώνονται σε τέτοιες ενέργειες.

Ανησυχίες για τις συνέπειες της ενίσχυσης των Κούρδων

Ο αναλυτής εθνικής ασφάλειας του CNN, Alex Plitsas, πρώην ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ «προσπαθούν ξεκάθαρα να επιταχύνουν» την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος μέσω του εξοπλισμού των Κούρδων. Όπως είπε, «ο ιρανικός λαός είναι γενικά άοπλος και χωρίς κατάρρευση των δυνάμεων ασφαλείας θα είναι δύσκολο να αναλάβει τον έλεγχο, εκτός αν κάποιος τον εξοπλίσει».

Η Jen Gavito, πρώην ανώτερη αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με ειδίκευση στη Μέση Ανατολή επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, εξέφρασε ανησυχία για τις επιπτώσεις της στρατιωτικής ενίσχυσης των Κούρδων. «Ήδη αντιμετωπίζουμε μια ασταθή κατάσταση ασφαλείας και στις δύο πλευρές των συνόρων», σημείωσε, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να υπονομεύσει την κυριαρχία του Ιράκ και να ενισχύσει άτακτες πολιτοφυλακές χωρίς λογοδοσία.

Εσωτερικές αντιθέσεις και επιφυλάξεις

Πηγές ανέφεραν ότι ο ισραηλινός στρατός έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις σε ιρανικούς στρατιωτικούς και αστυνομικούς στόχους κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, προκειμένου να προετοιμάσει το έδαφος για πιθανή διέλευση κουρδικών δυνάμεων στο βορειοδυτικό Ιράν. Οι επιθέσεις αυτές αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ημέρες.

Ωστόσο, οποιαδήποτε αμερικανική ή ισραηλινή υποστήριξη προς τις κουρδικές δυνάμεις θα πρέπει να είναι εκτεταμένη, καθώς οι εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι οι Ιρανοί Κούρδοι δεν διαθέτουν επί του παρόντος την επιρροή ή τους πόρους για μια επιτυχή εξέγερση. Οι κουρδικές οργανώσεις ζητούν πολιτικές εγγυήσεις από την κυβέρνηση Τραμπ πριν δεσμευτούν σε οποιαδήποτε αντίσταση.

Οι ίδιες οργανώσεις είναι κατακερματισμένες, με διαφορετικές ιδεολογίες και ανταγωνιστικές ατζέντες, γεγονός που προκαλεί ανησυχία σε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τα κίνητρά τους. «Δεν είναι τόσο απλό όσο να πείσεις μια δύναμη-αντιπρόσωπο να πολεμήσει για λογαριασμό σου», ανέφερε αξιωματούχος της κυβέρνησης, προσθέτοντας πως «το ζήτημα είναι αν τα συμφέροντά τους ευθυγραμμίζονται με τα δικά μας».

