Συγκεκριμένα, στόχος του Ισραήλ είναι να εξουδετερώσει πλήρως την ικανότητα του Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους προς το έδαφός του μέχρι το τέλος του πολέμου.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν δορυφορικές φωτογραφίες που δείχνουν τις καταστροφές από τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και Ισραήλ σε βάσεις σηράγγων, κτίρια σε στοχευμένες ιρανικές πυραυλικές βάσεις.

Οι εικόνες, που τραβήχτηκαν απεικονίζουν ζημιές σε μια πυραυλική βάση στο Garmdarreh και την καταστροφή που προκλήθηκε σε ένα κτίριο και στις εισόδους σηράγγων στο πυραυλικό συγκρότημα Khorramabad.

Τόσο το Ισραήλ όσο και οι ΗΠΑ λένε ότι έχουν στοχεύσει συστοιχία βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, με επιθέσεις εναντίον εκτοξευτών πυραύλων, αποθηκών και εγκαταστάσεων παραγωγής.

Πολλές από τις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν βρίσκονται βαθιά στο υπέδαφος. Επομένως, μόνο οι ΗΠΑ, με τα βαριά βομβαρδιστικά τους, έχουν την ικανότητα να τις στοχεύσουν.

