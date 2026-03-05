Συγκεκριμένα, στόχος του Ισραήλ είναι να εξουδετερώσει πλήρως την ικανότητα του Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους προς το έδαφός του μέχρι το τέλος του πολέμου.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν δορυφορικές φωτογραφίες που δείχνουν τις καταστροφές από τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και Ισραήλ σε βάσεις σηράγγων, κτίρια σε στοχευμένες ιρανικές πυραυλικές βάσεις.

Οι εικόνες, που τραβήχτηκαν απεικονίζουν ζημιές σε μια πυραυλική βάση στο Garmdarreh και την καταστροφή που προκλήθηκε σε ένα κτίριο και στις εισόδους σηράγγων στο πυραυλικό συγκρότημα Khorramabad.

Thread: New high-resolution satellite images released by @vantortech show damage to multiple structures at the headquarters of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Aerospace Force located in west Tehran. Before: 27 February After: 4 March https://t.co/j2SsU5Tyei pic.twitter.com/WJ4BYYmeXv — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) March 4, 2026

Τόσο το Ισραήλ όσο και οι ΗΠΑ λένε ότι έχουν στοχεύσει συστοιχία βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, με επιθέσεις εναντίον εκτοξευτών πυραύλων, αποθηκών και εγκαταστάσεων παραγωγής.

Πολλές από τις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν βρίσκονται βαθιά στο υπέδαφος. Επομένως, μόνο οι ΗΠΑ, με τα βαριά βομβαρδιστικά τους, έχουν την ικανότητα να τις στοχεύσουν.