Η Ουκρανία ενδέχεται να αντιμετωπίσει ελλείψεις σε αμερικανικούς πυραύλους αντιαεροπορικής άμυνας καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες στρέφουν την προσοχή τους στη σύγκρουση με το Ιράν. Την ίδια ώρα, η Ρωσία συνεχίζει αμείωτα τις επιθέσεις της εναντίον ουκρανικών πόλεων.

Από το Σάββατο, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν επιθέσεις κατά του Ιράν, η Τεχεράνη έχει εκτοξεύσει εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους και drones προς χώρες του Κόλπου. Οι περισσότεροι αναχαιτίστηκαν, μεταξύ άλλων, με πυραύλους PAC-3 Patriot, στους οποίους βασίζεται και η Ουκρανία για την προστασία των ενεργειακών και στρατιωτικών της υποδομών.

Σύμφωνα με τον Σερχίι Κουζάν, επικεφαλής του Ukrainian Security and Cooperation Center στο Κίεβο, οι περίπου 600 πύραυλοι PAC-3 που παράγονται ετησίως από τη Lockheed Martin δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των ΗΠΑ, των συμμάχων τους στον Κόλπο και της Ουκρανίας. «Είναι τα πολύ απλά μαθηματικά του πολέμου», δήλωσε, σημειώνοντας ότι το γαλλοϊταλικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας SAMP/T δεν έχει αυξήσει ακόμη την παραγωγή του ώστε να αποτελέσει εναλλακτική λύση.

Ο Φάμπιαν Χόφμαν, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, εκτιμά ότι τα αποθέματα Patriot των κρατών του Κόλπου δύσκολα θα εξαντληθούν πλήρως, αν και ίσως χρειαστεί πιο επιλεκτική χρήση τους στο μέλλον.

Παράλληλα, ο Μικόλα Μπιελέσκοφ του Εθνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών στο Κίεβο θεωρεί πως μια ευρύτερη έλλειψη θα μπορούσε να αποφευχθεί αν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ καταστρέψουν τα ιρανικά αποθέματα πυραύλων και εκτοξευτών.

Πιέσεις στην παραγωγή και καθυστερήσεις στο πρόγραμμα PURL

Η Ρωσία έχει εκτοξεύσει περισσότερους από 700 πυραύλους κατά τη φετινή χειμερινή εκστρατεία της εναντίον ουκρανικών ενεργειακών υποδομών, σύμφωνα με το Κίεβο. Τον περασμένο μήνα, εξαπέλυσε 32 βαλλιστικούς πυραύλους μέσα σε μία μόνο νύχτα.

Τα περισσότερα συστήματα Patriot που έχουν παραδοθεί στην Ουκρανία προέρχονται από ευρωπαϊκές χώρες μέσω της πρωτοβουλίας Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ. Οι σύμμαχοι έχουν δεσμευτεί να αποστείλουν 37 πυραύλους PAC-3, ενώ η Ιταλία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αποδυναμώσει την ουκρανική άμυνα για να στηρίξει τα κράτη του Κόλπου.

Δύο Ευρωπαίοι διπλωμάτες εξέφρασαν ανησυχία ότι ενδεχόμενη παράταση του πολέμου με το Ιράν θα μπορούσε να επιδεινώσει τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις μέσω του προγράμματος PURL, λόγω περιορισμένων αμερικανικών αποθεμάτων.

Ανώτερος αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας επιβεβαίωσε ότι έχουν υπάρξει καθυστερήσεις στην παραγωγή και τις παραδόσεις, προσθέτοντας πως τα προβλήματα μπορεί να ενταθούν εάν η σύγκρουση παραταθεί. «Μπορούμε να παράγουμε μέχρι ένα σημείο κάθε φορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρότι η Lockheed Martin σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή των πυραύλων PAC-3 σε 2.000 ετησίως, βάσει συμφωνίας που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο, η ενίσχυση αυτή δεν αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες της φετινής χρονιάς.

Αναβολή ειρηνευτικών συνομιλιών και ανησυχία στο Κίεβο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε ότι ένας παρατεταμένος πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να μειώσει τα διαθέσιμα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για τη χώρα του. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ρωσία προετοιμάζει νέο κύμα επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές.

Ο Ζελένσκι έχει εκφραστεί υπέρ των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν, σε αντίθεση με τη Μόσχα που τα καταδίκασε. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία παραμένει προτεραιότητά του, αν και ασκεί πιέσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία που θα μπορούσε να περιλαμβάνει παραχώρηση εδαφών.

Οι προγραμματισμένες συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω των ιρανικών επιθέσεων σε χώρες του Κόλπου, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί νέα ημερομηνία ή τοποθεσία. Ο Γεβχέν Μαχντά του Institute of World Policy εκτιμά ότι η Ρωσία ίσως εκμεταλλευτεί την αμερικανική εστίαση στη Μέση Ανατολή για να πιέσει την Ουκρανία να δεχτεί δυσμενείς όρους.

Η Ουκρανία ενισχύει τις επιθετικές της δυνατότητες

Η Ουκρανία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο παραχώρησης εδαφών και έχει ανακαταλάβει περιοχές τις τελευταίες εβδομάδες. Σύμφωνα με την εταιρεία Black Bird Group με έδρα τη Φινλανδία, τον Φεβρουάριο κέρδισε περισσότερο έδαφος από όσο έχασε για πρώτη φορά από το 2023.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες της άνοιξης προσφέρουν προσωρινή ανάσα, ωστόσο ο Εμίλ Καστεχέλμι της Black Bird Group προειδοποιεί ότι ενδεχόμενη υποβάθμιση της αντιαεροπορικής άμυνας θα αναγκάσει τον ουκρανικό στρατό να επιλέξει ποιες υποδομές θα προστατεύσει. «Η Ουκρανία πρέπει να μπορεί να προστατεύει όχι μόνο τις ενεργειακές υποδομές, αλλά και τη βιομηχανία και τις στρατιωτικές της βάσεις», υπογράμμισε.

Ο Χόφμαν σημείωσε πως το Κίεβο οφείλει να ενισχύσει την ικανότητά του να πλήττει ρωσικές εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων στο εσωτερικό της Ρωσίας. «Η αντιπυραυλική άμυνα είναι μια προσωρινή λύση μέχρι να αποδυναμώσεις τις επιθετικές δυνατότητες του αντιπάλου», τόνισε, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της πρέπει να επενδύσουν περισσότερο στις πυραυλικές της δυνατότητες.

Η πρόταση του Τραμπ τον Οκτώβριο για προμήθεια πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία δεν υλοποιήθηκε, καθώς η Μόσχα προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα έβλαπτε σοβαρά τις σχέσεις. Αντίθετα, η Ουκρανία ανακοίνωσε πλήγμα με τον εγχώριας κατασκευής πύραυλο FP-5 Flamingo εναντίον ρωσικού εργοστασίου πυραύλων στην Ουντμούρτια, περίπου 1.400 χιλιόμετρα από τα σύνορά της.

«Στο τέλος, η Ουκρανία θα πρέπει να επενδύσει στις επιθετικές της δυνατότητες», κατέληξε ο Χόφμαν. «Αυτός είναι ο μόνος δρόμος».