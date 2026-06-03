Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ως τον «μεγαλύτερο φίλο του Ισραήλ στον Λευκό Οίκο», τονίζοντας ότι οι δύο ηγέτες συμφωνούν στα βασικά ζητήματα που αφορούν το Ιράν.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Νετανιάχου αναγνώρισε ότι κατά καιρούς υπάρχουν τακτικές διαφωνίες ανάμεσα στις δύο πλευρές, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «τις επιλύουμε».

Απέφυγε να σχολιάσει δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Αμερικανός πρόεδρος τον είχε αποκαλέσει σε τηλεφωνική επικοινωνία «τρελό» και είχε ισχυριστεί ότι χωρίς τη δική του στήριξη θα βρισκόταν στη φυλακή.

«Δεν πρόκειται να μπω σε λεπτομέρειες», απάντησε ο Νετανιάχου, όταν ρωτήθηκε σχετικά.

Θέση για τον Λίβανο και τη Χεζμπολάχ

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο Λίβανος πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθεί και η Χεζμπολάχ να αφοπλιστεί, υποστηρίζοντας πως δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη χωρίς την ήττα της σιιτικής οργάνωσης.

Στην ίδια συνέντευξη, επανέλαβε ότι πολλοί από όσους στοχοποιούν το Ισραήλ βρίσκονται στη Βηρυτό, υπερασπιζόμενος τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη λιβανική επικράτεια.

Το μέτωπο του Λιβάνου, σημειώνεται, αποτελεί ένα από τα βασικά εμπόδια στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, καθώς το Ιράν επιμένει να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ, προειδοποιώντας για κίνδυνο νέας κλιμάκωσης.

Κοινή στάση απέναντι στο Ιράν

Αναφερόμενος εκ νέου στο Ιράν, ο Νετανιάχου τόνισε ότι ο ίδιος και ο Ντόναλντ Τραμπ συμμερίζονται τον ίδιο στόχο: να μην επιτραπεί στην Τεχεράνη να αποτελέσει απειλή για το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη με το Ιράν», αν και εκτίμησε πως η Τεχεράνη έχει αποδυναμωθεί σημαντικά.

Προετοιμασία για κάθε ενδεχόμενο

Ο Νετανιάχου επισήμανε ότι εναπόκειται στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αποφασίσει εάν θα υπάρξει περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση.

Πρόσθεσε ότι τόσο οι αμερικανικές όσο και οι ισραηλινές δυνάμεις είναι έτοιμες για κάθε ενδεχόμενο, ενώ υποστήριξε πως το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ μπορεί να επιβληθεί ακόμη και με στρατιωτικά μέσα.

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, ο Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές για τη διαχείριση της κρίσης, ενώ οι δύο ηγέτες επικοινωνούν περίπου μία φορά κάθε δύο ημέρες.

Τέλος, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το Ιράν δεν έχει ακόμη συμφωνήσει να απομακρύνει το πυρηνικό του υλικό, αν και οι διεθνείς πιέσεις προς την Τεχεράνη αυξάνονται.