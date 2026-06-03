Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε με επιτυχία στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, όταν μια 26χρονη Γερμανίδα τουρίστρια τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αναρρίχησης στο πεδίο του Κοκκινόβραχου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Η νεαρή γυναίκα συμμετείχε σε δραστηριότητα στο γνωστό αναρριχητικό πεδίο του Λεωνιδίου, στην περιοχή του Κοκκινόβραχου, στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αξιοποίησαν το σύστημα έκτακτης ανάγκης 112 για τον ακριβή εντοπισμό της τραυματισμένης τουρίστριας και την οργάνωση της επιχείρησης διάσωσης.

Στο σημείο έφτασε διασωστική ομάδα τεσσάρων ατόμων, με τη συνδρομή εθελοντών του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Λεωνιδίου. Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τη γυναίκα, η οποία βρισκόταν σε ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή.

Αφού της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και την ακινητοποίησαν, τη μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο, όπου την ανέμενε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ.

Η 26χρονη παρελήφθη από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε υγειονομική μονάδα για περαιτέρω εξετάσεις και ιατρική φροντίδα. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα και τον άρτιο συντονισμό των υπηρεσιών διάσωσης σε περιοχές με αυξημένη τουριστική και αθλητική δραστηριότητα.