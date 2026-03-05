Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι το ναυτικό τους έπληξε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο στον βόρειο Περσικό Κόλπο το πρωί της Τρίτης.

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από προειδοποίηση ότι στρατιωτικά και εμπορικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και ευρωπαϊκών χωρών που τα στηρίζουν «δεν θα επιτρέπεται να διέρχονται» από την περιοχή.

Σε δήλωσή του, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησε: «Αν εντοπιστούν, θα πληγούν σίγουρα», επαναλαμβάνοντας την απειλή προς τις δυνάμεις που θεωρεί εχθρικές.

Η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται στο κλίμα έντασης που επικρατεί στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim News, η IRGC υπογράμμισε ότι «είχαμε ήδη δηλώσει πως, βάσει των διεθνών νόμων και αποφάσεων, σε καιρό πολέμου, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει το δικαίωμα να ελέγχει τη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ».