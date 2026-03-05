Έντονη κινητικότητα επικρατεί τις τελευταίες ώρες γύρω από τις φερόμενες χερσαίες επιθέσεις στο Ιράν, τις οποίες φέρεται να πραγματοποιούν κουρδικές δυνάμεις που μάχονται κατά του καθεστώτος. Αν οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιωθούν, πρόκειται για ένα καλά οργανωμένο σχέδιο του Ιράν και των ΗΠΑ, που δίνει νέα διάσταση στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στη χώρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, η CIA και η Mossad βρίσκονται πίσω από τις κουρδικές οργανώσεις, παρέχοντας υποστήριξη για ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση εντός του Ιράν. Όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, στόχος είναι «να τεθεί υπό έλεγχο μια συγκεκριμένη περιοχή στο ιρανικό Κουρδιστάν, ώστε να αμφισβητηθεί το καθεστώς και να ενθαρρυνθεί μια ευρύτερη εξέγερση».

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι «ο πόλεμος ξεκίνησε με μια κινητική φάση από τους αμερικανικούς και ισραηλινούς στρατούς, αλλά καθώς συνεχίζεται θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες από τη Mossad και τη CIA». Τις πληροφορίες για εμπλοκή της CIA στον σχεδιασμό είχε μεταδώσει αρχικά και το CNN.

Η ιδέα για τη στήριξη ιρανοκουρδικών οργανώσεων και την αξιοποίησή τους σε πιθανή χερσαία επιχείρηση από το Ιράκ προς το Ιράν φέρεται να ανήκει στον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τη Mossad, με τη CIA να ακολουθεί στη συνέχεια, σύμφωνα με δεύτερο Αμερικανό αξιωματούχο.

Υποσχέσεις στήριξης και επιφυλάξεις

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποσχέθηκαν στις κουρδικές οργανώσεις όχι μόνο στρατιωτική βοήθεια αλλά και πολιτική στήριξη για τη δημιουργία αυτόνομης κουρδικής περιοχής σε ένα μελλοντικό Ιράν, εφόσον καταρρεύσει το καθεστώς.

Ωστόσο, εκφράζονται επιφυλάξεις για τις πραγματικές δυνατότητες αυτών των οργανώσεων. Όπως σημείωσε αξιωματούχος, «οι ιρανοκουρδικές οργανώσεις δεν διαθέτουν επαρκή στρατιωτική ισχύ και υπάρχει κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν ως αναλώσιμοι στο πεδίο της μάχης».

Ο ρόλος των κουρδικών οργανώσεων

Λίγες ημέρες πριν από την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν, πέντε αντιπολιτευόμενες ιρανοκουρδικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο Ιράκ ανακοίνωσαν τη δημιουργία του «Συνασπισμού Πολιτικών Δυνάμεων του Ιρανικού Κουρδιστάν». Οι οργανώσεις αυτές διαθέτουν χιλιάδες μαχητές κατά μήκος των συνόρων Ιράν – Ιράκ και ελέγχουν στρατηγικές περιοχές.

Σύμφωνα με πηγή κοντά σε μία από τις οργανώσεις, τις τελευταίες εβδομάδες εκατοντάδες μέλη τους μετακινήθηκαν από καταυλισμούς στην ιρακινή πλευρά των συνόρων προς το ιρανικό έδαφος, στο πλαίσιο προετοιμασιών για πιθανή επίθεση.

Επαφές σε υψηλό επίπεδο

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τους Κούρδους ηγέτες στο Ιράκ, Μασούντ Μπαρζανί και Μπαφέλ Ταλαμπανί, γεγονός που προσδίδει επιπλέον πολιτικό βάρος στις εξελίξεις.