Κουρδικές ένοπλες ομάδες από το Ιρακινό Κουρδιστάν φέρονται να έχουν ξεκινήσει χερσαίες επιχειρήσεις στο δυτικό Ιράν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του i24NEWS. Όπως αναφέρει κουρδική πηγή, οι οργανώσεις αυτές εκμεταλλεύονται το κλίμα αστάθειας που προκαλεί ο πόλεμος της Τεχεράνης με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η παραγωγός του i24NEWS, Yulia Pobegailova, επικαλείται «Ιρανό Κούρδο αξιωματούχο», ο οποίος υποστηρίζει ότι κουρδικές δυνάμεις με έδρα το Ιράκ έχουν εξαπολύσει επίθεση κατά του ισλαμικού καθεστώτος εντός του ιρανικού εδάφους. Σύμφωνα με τον ίδιο, «χιλιάδες Κούρδοι μαχητές» άρχισαν να λαμβάνουν θέσεις μάχης τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, με το κανάλι να προαναγγέλλει περισσότερες λεπτομέρειες.

🔴 EXCLUSIVE: Thousands of Kurdish fighters launch ground offensive into Iran against regime, official tells i24NEWS’s @Y_Pobegailova 👉 Read more on i24NEWS: https://t.co/nnMW5kQz1d https://t.co/RDpbp2Kukr — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) March 4, 2026

Αξιωματούχος της Συμμαχίας Πολιτικών Δυνάμεων του Ιρανικού Κουρδιστάν (CPFIK) δήλωσε ότι κουρδικές ένοπλες ομάδες με βάση το Ιράκ έχουν ήδη ξεκινήσει στρατιωτική επίθεση εναντίον των δυνάμεων του ιρανικού καθεστώτος. Οι μαχητές, που ανήκουν στο Κόμμα Ελεύθερης Ζωής του Κουρδιστάν (PJAK), φέρονται να έχουν λάβει θέσεις μάχης εντός Ιράν από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο της CPFIK, οι δυνάμεις του PJAK έχουν αναπτυχθεί γύρω από τα νότια βουνά του Μαριουάν, στο δυτικό Ιράν. Υποστηρίζεται ότι χιλιάδες μαχητές έχουν μετακινηθεί στα βάθη των βουνών Ζάγκρος, όπου οργανώνονται οι επιχειρήσεις τους.

Η PJAK διαθέτει δύο ένοπλες πτέρυγες: την YRK (Μονάδες Προστασίας του Ανατολικού Κουρδιστάν) και την HPJ (Γυναικείες Δυνάμεις Προστασίας). Όπως ανέφερε ο αξιωματούχος, οι σχηματισμοί αυτοί έχουν ως πρότυπο τις κουρδικές μονάδες που δρουν στη Συρία.

Επαφές με δυτικά κέντρα και αυξημένη κινητικότητα

Τις τελευταίες ημέρες, αμερικανικά και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η CIA και άλλοι δυτικοί δίαυλοι βρίσκονται σε επαφή με ηγεσίες ιρανικών κουρδικών οργανώσεων, διερευνώντας πιθανά σενάρια χερσαίων επιχειρήσεων κατά του καθεστώτος στη δυτική και βορειοδυτική Ιρανική επικράτεια. Ρεπορτάζ αναφέρουν ότι χιλιάδες εθελοντές και μαχητές έχουν ήδη αναπτυχθεί κατά μήκος των ιρανοϊρακινών συνόρων, ενώ ορισμένες οργανώσεις δηλώνουν πως πραγματοποιούν «αντι-καθεστωτικές επιχειρήσεις» εντός του Ιράν, σε πολιτικό συντονισμό με την Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ.

Διεθνείς οργανισμοί και εξειδικευμένα μέσα έχουν καταγράψει αυξημένη κινητικότητα ιρανικών κουρδικών οργανώσεων τους τελευταίους μήνες, με επιθέσεις κατά στόχων των Φρουρών της Επανάστασης και ιρανικά πλήγματα με πυραύλους και drones σε βάσεις τους στο Κουρδιστάν του Ιράκ. Ωστόσο, μέχρι στιγμής καμία ανεξάρτητη πηγή δεν έχει επιβεβαιώσει ότι «χιλιάδες» Κούρδοι μαχητές έχουν διασχίσει τη μεθόριο ή ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη, μεγάλης κλίμακας εισβολή στο Ιράν. Οι πληροφορίες παραμένουν στο επίπεδο ανώνυμων ή μερικώς επώνυμων δηλώσεων.

Κίνδυνος γενικευμένης ανάφλεξης

Αν οι αναφορές αυτές επιβεβαιωθούν, μια συντονισμένη χερσαία κουρδική επίθεση από το Ιράκ προς το δυτικό Ιράν θα αποτελούσε σημαντική κλιμάκωση στον πόλεμο φθοράς κατά του ιρανικού καθεστώτος. Θα μπορούσε να ανοίξει ένα τρίτο μέτωπο, πέρα από τα ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης στην περιοχή.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ιρανικών αντεπιθέσεων εντός του Ιρακινού Κουρδιστάν, καθώς και εμπλοκής της Τουρκίας, η οποία έχει διαχρονικά επιδείξει μηδενική ανοχή απέναντι σε κουρδικές ένοπλες δομές κοντά στα σύνορά της.