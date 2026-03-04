Το Ιράν παρουσίασε ένα εκτεταμένο υπόγειο δίκτυο σηράγγων, γεμάτο με ατελείωτες σειρές από drones και πυραύλους, εν μέσω ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους εξαντλούν ακριβά οπλικά συστήματα στη σύγκρουσή τους με το καθεστώς.

Βίντεο που δημοσιοποίησε το Fars News Agency, το οποίο συνδέεται στενά με τους Islamic Revolutionary Guard Corps, δείχνει μεγάλες σειρές πυραύλων και drones τύπου Shahed drone. Με έναν ήχο αντίστροφης μέτρησης στο φόντο, το βίντεο χρησιμοποιεί εντυπωσιακά εναέρια πλάνα για να αναδείξει την έκταση του – χαμηλού κόστους – οπλοστασίου.

Το βίντεο αυτό ουσιαστικά δείχνει πως στα έγκατα του Ιράν υπάρχει μία γιγαντιαία πόλη γεμάτη drones και πυραύλους, ως μία απάντηση στις αιτιάσεις των Αμερικανών πως το Ιράν εξαντλεί τα πολεμικά του αποθέματα.

Σε ένα από τα πλάνα διακρίνεται μια μεγάλη απεικόνιση του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, να «επιβλέπει» το τεράστιο απόθεμα drones. Ιρανικές σημαίες κρέμονται από την οροφή των σηράγγων, ενώ άλλο στιγμιότυπο δείχνει δύο φορτηγά εξοπλισμένα με εκτοξευτές drones Shahed, καθένα από τα οποία μεταφέρει τέσσερα drones.

Τα drones Shahed κοστίζουν μόλις μερικές δεκάδες χιλιάδες δολάρια για να παραχθούν και κατασκευάζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικά σε έναν πόλεμο φθοράς.

Η γνησιότητα του βίντεο δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί με τους Αμερικανούς αξιωματούχους να υποστηρίζουν πως οι όποιες πληροφορίες για γιγαντιαία υπόγεια πολεμικά αποθέματα είναι προπαγανδιστικού χαρακτήρα.

Στον αντίποδα, το Ισραήλ παραδέχθηκε ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική ικανότητα εκτόξευσης πυραύλων εναντίον των αντιπάλων του.

Δείτε το βίντεο:

