Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα πληγμάτων στην Τεχεράνη, όπως ανακοίνωσε απόψε ο στρατός, πέντε ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή που ακολούθησε την ισραηλοαμερικανική επίθεση στο Ιράν.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι επιθέσεις είχαν ως στόχο τις «στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού καθεστώτος» σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στην Τεχεράνη ανέφεραν ότι είδαν μια έκρηξη, ενώ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν πολλαπλές εκρήξεις στο δυτικό τμήμα της πόλης.

Παράλληλα, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για εκρήξεις και σε άλλες πόλεις της χώρας, από την Μπαντάρ Αμπάς στον Κόλπο έως την Ταμπρίζ στα βορειοδυτικά.

