Συνεχόμενες εκρήξεις συγκλονίζουν το Ιράν, καθώς η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τις πρώτες 100 ώρες της επιχείρησης «Epic Fury» κατά της Τεχεράνης. Το υλικό, που αναρτήθηκε στα social media, παρουσιάζει τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ σε συνεργασία με το Ισραήλ.

Στο βίντεο καταγράφονται βομβαρδισμοί στρατιωτικών θέσεων, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης επιχείρησης που οι Ισραηλινοί ονομάζουν «Lion’s Roar». Η επιχείρηση ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο, οδηγώντας τη Μέση Ανατολή σε νέα φάση έντασης και αυξάνοντας τους φόβους για γενικευμένη σύρραξη.

Από τότε, αρκετές χώρες έχουν εμπλακεί στο μέτωπο, καθώς δέχθηκαν ιρανικά πυραυλικά και drone πλήγματα. Οι επιθέσεις αυτές αποδίδονται σε αντίποινα για τους βομβαρδισμούς σε Τεχεράνη και άλλες περιοχές του Ιράν.

Το βίντεο, διάρκειας περίπου ενός λεπτού, δεν περιλαμβάνει αφήγηση ή σχόλια. Οι εικόνες των βομβαρδισμών, των εκρήξεων και των επιχειρήσεων του αμερικανικού στρατού «μιλούν από μόνες τους», αποτυπώνοντας το μέγεθος της στρατιωτικής κινητοποίησης.

Στο τέλος του βίντεο εμφανίζεται η αμερικανική σημαία και η ονομασία της επιχείρησης, υπογραμμίζοντας το μήνυμα ισχύος που επιχειρεί να εκπέμψει η Ουάσιγκτον.

“100 Hours” of Operation Epic Fury. pic.twitter.com/XW5ZnRAJJL — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 4, 2026

Η στιγμή της επίθεσης στην ιρανική φρεγάτα

Η φρεγάτα «IRIS Dena», ένα από τα νεότερα πλοία του ιρανικού ναυτικού, ήταν εξοπλισμένη με βαριά πυροβόλα, πυραύλους επιφανείας-αέρος, αντιπλοϊκούς πυραύλους και τορπίλες, ενώ είχε δυνατότητα μεταφοράς ελικοπτέρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο επέστρεφε από διεθνή ναυτική άσκηση στον Κόλπο της Βεγγάλης όταν δέχθηκε την επίθεση.

Η τορπίλη που εκτοξεύθηκε από αμερικανικό υποβρύχιο χτύπησε τη φρεγάτα αργά το βράδυ της Τρίτης. Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Πεντάγωνο δείχνει, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, μια βαριά τορπίλη Mark 48 να πλήττει το πλοίο και να προκαλεί τεράστιο πίδακα νερού πριν αυτό βυθιστεί.

Η επίθεση σημειώθηκε σε διεθνή ύδατα, περίπου 40 έως 80 χιλιόμετρα νότια της Σρι Λάνκα, εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της χώρας.

Προειδοποιήσεις και ελληνική εμπλοκή

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί για ενδεχόμενο πολέμου διαρκείας με το Ιράν, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης απαντούν ότι θα επιτεθούν σε όλες τις αμερικανικές βάσεις της περιοχής, εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις.

Στο μεταξύ, πύραυλοι Patriot έχουν ήδη μεταφερθεί στην Κάρπαθο, ενώ οι φρεγάτες «Ψαρά» και «Κίμων», μαζί με τέσσερα F-16, έχουν αναπτυχθεί στην Κύπρο. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης της ασφάλειας μετά την επίθεση στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι.