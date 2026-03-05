Η Αμερικανική Γερουσία απέρριψε το σχέδιο ψηφίσματος που στόχευε στον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Η απόφαση αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα της ισχυρής υποστήριξης της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας προς τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Το σχέδιο είχε εισηγηθεί στα τέλη Ιανουαρίου ο δημοκρατικός γερουσιαστής Τιμ Κέιν, λίγες ημέρες πριν ξεσπάσει η ένοπλη σύρραξη. Ο Κέιν ζητούσε να «διαταχθεί οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να απόσχουν από εχθροπραξίες εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν που δεν έχουν αδειοδοτηθεί από το Κογκρέσο».

Η πρόταση απορρίφθηκε με 53 ψήφους κατά και 47 υπέρ. Ο δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν, που στηρίζει τον πόλεμο, ψήφισε κατά, ενώ ο Ραντ Πολ ήταν το μοναδικό μέλος των Ρεπουμπλικανών που τάχθηκε υπέρ.

Καθώς ο πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει, σύμφωνα με παρατηρητές, να ενισχύσει την εκτελεστική εξουσία εις βάρος της νομοθετικής μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, ο Κέιν και άλλοι Δημοκρατικοί επιθυμούν να επαναβεβαιώσουν ότι το Κογκρέσο είναι ο μόνος θεσμός που έχει τη συνταγματική αρμοδιότητα να κηρύξει πόλεμο.

«Οι Αμερικανοί θέλουν ο πρόεδρος Τραμπ να μειώσει τις τιμές–όχι να μας σέρνει σε ανώφελους κι αιώνιους πολέμους», δήλωσε ο Κέιν, καταγγέλλοντας τον πόλεμο που, όπως είπε, κηρύχθηκε «παράνομα» από τον ρεπουμπλικάνο αρχηγό του κράτους.

Η έννοια της «άμεσης απειλής» στο επίκεντρο

Μετά την άκρως απόρρητη ενημέρωση των γερουσιαστών από κυβερνητικά στελέχη και αξιωματούχους του στρατού, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Κέιν ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι δεν παρουσιάστηκε καμία απόδειξη για ύπαρξη «άμεσης απειλής του Ιράν» προς τις ΗΠΑ.

Το ζήτημα αυτό βρίσκεται στον πυρήνα της συζήτησης για τη νομιμότητα του πολέμου που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αν και τυπικά μόνο το Κογκρέσο μπορεί να κηρύξει πόλεμο, ο νόμος του 1973 δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε πρόεδρο να διατάσσει περιορισμένης έκτασης στρατιωτικές επιχειρήσεις σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Στο βίντεο που ανήρτησε από το Μαρ-α-Λάγκο, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν συνιστά «άμεση» απειλή, χωρίς ωστόσο να πείσει τη δημοκρατική αντιπολίτευση.

Αναμένεται νέα ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Ένα παρόμοιο κείμενο αναμένεται να τεθεί σήμερα σε ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου ωστόσο εκτιμάται ότι θα έχει την ίδια τύχη με το απορριφθέν ψήφισμα της Γερουσίας.

«Η ιδέα ότι θα αφαιρέσουμε την εξουσία από τον διοικητή των ενόπλων δυνάμεών μας, τον πρόεδρο, να τελειώσει τη δουλειά είναι τρομακτική προοπτική για μένα», δήλωσε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον.

«Είναι επικίνδυνο, και ελπίζω –και πιστεύω– ότι έχουμε επαρκείς ψήφους για να το απορρίψουμε», πρόσθεσε ο «speaker» απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο.