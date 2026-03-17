«Το συμφέρον μας είναι να είναι ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ, αλλά η Γερμανία δεν θα συμμετάσχει στην σύγκρουση», τόνισε εκ νέου ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, μετά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα σήμερα με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη.

«Χρειαζόμαστε πληροφόρηση σχετικά με το πότε θεωρείται ότι έχουν επιτευχθεί οι στρατιωτικοί στόχοι» των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ και επισήμανε ότι «ασφαλή ναυσιπλοΐα μπορούμε τελικά να εγγυηθούμε μόνο στο πλαίσιο μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας», αλλά κάτι τέτοιο απαιτεί ακόμη υπομονή.

Θα χρειαστούν συμφωνίες με κράτη του Κόλπου και συμμετοχή του Ιράν προκειμένου να διασφαλιστεί η διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, συνέχισε ο Γερμανός υπουργός και τόνισε ότι είναι μεν ακόμη νωρίς, αλλά θα πρέπει να υπάρχει προετοιμασία.

Επίσης, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο υποψηφιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ, ο κ. Βάντεφουλ ανέφερε ότι «οι Ευρωπαίοι είχαν συνδέσει την ένταξη (της Κυπριακής Δημοκρατίας) με την ελπίδα να εκλείψει το πρόβλημα», αλλά, όπως είπε, συνέβη το ακριβώς αντίθετο, η κατάσταση έγινε πιο δύσκολη. «Πιστεύω, οπότε, ότι πρέπει να οδηγηθούμε σε νέα προσπάθεια, προκειμένου να φτάσουμε σε μια νέα ευελιξία και πιθανόν να ανοίξουμε πόρτες που δεν είχαμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε κατά το παρελθόν. Πιστεύω ότι η ΕΕ θα επωφελείτο εάν η συνολική σχέση θα μπορούσε να αποκλιμακωθεί», προσέθεσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών και εξέφρασε τη βούληση της χώρας του να συνεισφέρει, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι η Γερμανία, ως εταίρος της Ελλάδας και της Κύπρου στην ΕΕ δεν είναι ουδέτερη. «Από πλευράς μας μπορώ να πω ότι σίγουρα θα αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία ώστε να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα με την Τουρκία – Όλοι ξέρουν πού βρισκόμαστε. Δεν είμαστε ουδέτεροι. Είμαστε στην ΕΕ. Ανήκουμε μαζί – συνδεδεμένοι σε μια κοινότητα. Αυτό ισχύει για την Κύπρο, για την Ελλάδα και την Γερμανία. Και για αυτό δεν είμαστε βεβαίως ένας ουδέτερος συμμετέχων σε αυτή τη συζήτηση, αλλά αν η Γερμανία μπορεί να συνεισφέρει στην αποκλιμάκωση, φυσικά είμαστε τότε πρόθυμοι να το πράξουμε», δήλωσε.

Από την πλευρά του ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι: «Η ισχύς περνά μέσα από τη διεύρυνση» και πρόσθεσε ότι: «η Ελλάδα αυτονοήτως θα στηρίξει τις επιλογές της Κύπρου». Οποιαδήποτε διεύρυνση, προσέθεσε, «δημιουργεί συνθήκες μεγαλύτερης ανθεκτικότητας και αλληλεγγύης».