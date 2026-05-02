Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία θα πρέπει να αποτελέσει κίνητρο για την Ευρώπη να ενισχύσει περαιτέρω την άμυνά της, δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους το Σάββατο, μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης στις διατλαντικές σχέσεις.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην απόσυρση στρατευμάτων από τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή τους βάση, καθώς οι διαφωνίες γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν και οι εμπορικές εντάσεις επιβαρύνουν περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Ευρώπης.

Ο Πιστόριους ανέφερε ότι η κίνηση αυτή ήταν αναμενόμενη. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα με μείωση των δυνάμεων, ύστερα από αντιπαράθεση με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος έχει εκφράσει επιφυλάξεις για τη στρατηγική της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή.

Ενίσχυση στρατευμάτων και στρατιωτικών υποδομών

Σύμφωνα με τον Πιστόριους, η μερική αποχώρηση θα επηρεάσει την τρέχουσα αμερικανική παρουσία σχεδόν 40.000 στρατιωτών που σταθμεύουν στη Γερμανία, ενώ άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 35.000 ενεργούς στρατιώτες.

«Οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουμε περισσότερη ευθύνη για τη δική μας ασφάλεια», δήλωσε ο Πιστόριους, προσθέτοντας ότι «η Γερμανία βρίσκεται στον σωστό δρόμο» με την επέκταση των ενόπλων δυνάμεών της, την επιτάχυνση των εξοπλιστικών προμηθειών και την ανάπτυξη νέων υποδομών.

Η Γερμανία σχεδιάζει να αυξήσει τον αριθμό των εν ενεργεία στρατιωτών της Bundeswehr από 185.000 σε 260.000, αν και επικριτές του υπουργού ζητούν ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση, επικαλούμενοι την αυξανόμενη απειλή από τη Ρωσία.

Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ έχουν δεσμευτεί να αναλάβουν περισσότερη ευθύνη για την ίδια τους την άμυνα, ωστόσο οι περιορισμένοι προϋπολογισμοί και τα σημαντικά κενά στις στρατιωτικές δυνατότητες σημαίνουν ότι η κάλυψη των αναγκών ασφαλείας της περιοχής θα απαιτήσει χρόνια.

Ακύρωση τάγματος μακρού πλήγματος

Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Γερμανία, που ξεκίνησε ως δύναμη κατοχής μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, κορυφώθηκε τη δεκαετία του 1960, όταν εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες στάθμευαν εκεί για να αντιμετωπίσουν τη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Η παρουσία των ΗΠΑ περιλαμβάνει τη μεγάλη αεροπορική βάση του Ράμσταϊν και το νοσοκομείο του Λάντστουλ, που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη του πολέμου στο Ιράν, καθώς και των επιχειρήσεων στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Η απόφαση του Πενταγώνου προβλέπει την αποχώρηση μιας πλήρους ταξιαρχίας από τη Γερμανία, ενώ ακυρώνεται και η ανάπτυξη ενός τάγματος μακρού πλήγματος που επρόκειτο να αποσταλεί αργότερα φέτος.

Η απώλεια αυτής της μονάδας θεωρείται ιδιαίτερα αρνητική για το Βερολίνο, καθώς θα αποτελούσε σημαντικό στοιχείο αποτροπής έναντι της Ρωσίας, μέχρι να αναπτύξουν οι Ευρωπαίοι δικά τους συστήματα μακράς εμβέλειας.

Το ΝΑΤΟ συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για διευκρινίσεις σχετικά με την αποχώρηση στρατευμάτων

Το ΝΑΤΟ συνεργάζεται στενά με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να αποσαφηνίσει τις λεπτομέρειες της απόφασης της Ουάσιγκτον σχετικά με τη μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία, σύμφωνα με δήλωση της εκπροσώπου του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ.

«Εργαζόμαστε από κοινού με τις ΗΠΑ προκειμένου να κατανοήσουμε την απόφασή τους σχετικά με τη θέση της δύναμης στη Γερμανία. Αυτή η προσαρμογή υπογραμμίζει την ανάγκη η Ευρώπη να συνεχίσει να επενδύει περισσότερα στην άμυνα και να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης για την κοινή μας ασφάλεια — όπου βλέπουμε ήδη πρόοδο αφότου Σύμμαχοι συμφώνησαν να επενδύσουν το 5% του ΑΕΠ [τους στην άμυνα] κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ πέρυσι στη Χάγη», ανέφερε η Χαρτ σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Η εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι «παραμένουμε βέβαιοι ως προς την ικανότητά μας να φροντίσουμε για την αποτροπή και την άμυνά μας καθώς αυτή η στροφή προς μια ισχυρότερη Ευρώπη σε ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ συνεχίζεται».

Το Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει την Παρασκευή την αποχώρηση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία μέσα σε διάστημα ενός έτους, απόφαση που εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερης αναδιάρθρωσης των δυνάμεων των ΗΠΑ στην Ευρώπη.