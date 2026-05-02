Έντονη ανησυχία προκαλεί η εκτίμηση ανώτερου αξιωματικού του ιρανικού στρατού ότι είναι «πιθανή» η επανέναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ νέας πρότασης της Τεχεράνης για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Αν και οι δύο χώρες είχαν συμφωνήσει σε εκεχειρία στις 8 Απριλίου, η οποία παραμένει σε ισχύ, οι διαφορές τους παραμένουν βαθιές. Κεντρικά ζητήματα αποτελούν οι πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης και ο έλεγχος του Στενού του Ορμούζ, στρατηγικού σημείου για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Μετά τις πρώτες διαπραγματεύσεις στις αρχές Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ, δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για νέα συνάντηση. Αυτή την εβδομάδα, το Ιράν υπέβαλε μέσω του Πακιστάν νέα πρόταση προς τις ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι «δεν είναι ικανοποιημένος» από την ιρανική πρόταση. «Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά (…) δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτή», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο, χαρακτηρίζοντας την ιρανική ηγεσία «ανοργάνωτη» και διχασμένη. «Ζητούν πράγματα που δεν μπορώ να δεχτώ», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πάντως ότι οι τηλεφωνικές επαφές συνεχίζονται.

Ο Ρεπουμπλικάνος ηγέτης, ο οποίος στο παρελθόν είχε απειλήσει να «αφανίσει τον ιρανικό πολιτισμό», σημείωσε ότι θα προτιμούσε να μην αναγκαστεί «να ισοπεδώσει μια και καλή» το Ιράν. Τόνισε ωστόσο πως η επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει «μια επιλογή» για την Ουάσιγκτον.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ ενημερώθηκε από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σχετικά με τα σχέδια για ενδεχόμενη νέα στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, γεγονός που εντείνει το κλίμα ανησυχίας στην περιοχή.

«Η επανέναρξη της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είναι πιθανή και τα γεγονότα έχουν δείξει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν τηρήσει καμία υπόσχεση ή συμφωνία», δήλωσε ο Μοχάμεντ Τζαφάρ Ασαντί, αναπληρωτής επιθεωρητής του Κεντρικού Επιτελείου Επιχειρήσεων των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων Χατάμ αλ Ανμπίγια, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Οι ένοπλες δυνάμεις είναι πλήρως προετοιμασμένες για οποιαδήποτε περαιτέρω τυχοδιωκτική ή απερίσκεπτη ενέργεια από τους Αμερικανούς», κατέληξε ο Ιρανός αξιωματικός.