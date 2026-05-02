Η Μπέρνλι αποφασίζει να δώσει τα ηνία στον… Μάικλ Τζάκσον, σε μια από τις πιο απρόσμενες επιλογές προπονητή που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς.
Το ντεμπούτο του έρχεται στην έδρα της Λιντς, σε ένα ματς που δεν εξελίσσεται ιδανικά, αφού οι γηπεδούχοι επικρατούν με 3-1.
Κι όμως, το πραγματικό highlight έρχεται μετά το τελευταίο σφύριγμα. Τη στιγμή που οι ομάδες αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο, από τα ηχεία του γηπέδου αρχίζει να παίζει το «Smooth Criminal», δημιουργώντας μια σκηνή που θα μπορούσε να είναι βγαλμένη από ταινία.
Leeds playing Smooth Criminal after beating Michael Jackson, interim manager of Burnley, is exceptional sh*thousery 😂 pic.twitter.com/O7y6tFY228 https://t.co/bW8adD1m1S
— Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) May 1, 2026
