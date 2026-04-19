Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ, η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε με εμφατικό 4-1 της Μπέρνλι στο «City Ground» για την 33η αγωνιστική της Premier League, παρότι είχε βρεθεί πίσω στο σκορ. Η ομάδα του Βίτορ Περέιρα όχι μόνο ανέτρεψε την κατάσταση, αλλά έδωσε και συνέχεια στο θετικό της σερί, φτάνοντας τις πέντε αγωνιστικές χωρίς ήττα και κάνοντας ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα για την παραμονή της στην κατηγορία.

Οι φιλοξενούμενοι αιφνιδίασαν και άνοιξαν το σκορ λίγο πριν το ημίχρονο, όμως στο δεύτερο μέρος η εικόνα του αγώνα άλλαξε πλήρως. Ο Γκιμπς-Γουάιτ πήρε… φωτιά και με τρία εξαιρετικά τέρματα (62’, 69’, 77’) υπέγραψε την ανατροπή και ουσιαστικά «καθάρισε» το παιχνίδι για τη Φόρεστ. Το τελικό 4-1 διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις, με τον Ιγκόρ Ζεσούς να προσθέτει το κερασάκι στην τούρτα για τους γηπεδούχους.

Με αυτή τη νίκη, η Νότιγχαμ ανέβηκε στους 36 βαθμούς και αύξησε τη διαφορά της από τη ζώνη του υποβιβασμού, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της κατάσταση στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν.

