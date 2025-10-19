Πηγές διαψεύδουν τα «μυθεύματα» περί της προσέγγισης της Νότινγχαμ Φόρεστ στον Ράφα Μπενίτεθ έπειτα από την απόλυση του Άγγελου Ποστέκογλου.

Μάλιστα μιλούν για συγκεκριμένους «κύκλους» οι οποίοι τροφοδοτούν με ψευδείς πληροφορίες τα media σχετικά με ειδήσεις που αφορούν την αγγλική ομάδα και τον Ολυμπιακό, καθώς όντως η Νότινγχαμ Φόρεστ είχε συζητήσει με τον Ισπανό προπονητή, όμως όταν βρισκόταν στην Τσάμπιονσιπ, 8 χρόνια πριν. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι«κύκλοι» αυτοί διέδιδαν επίσης ψευδώς ότι υπήρξε ενδιαφέρον για τους παίκτες της Κηφισιάς (Τετέι-Παντελίδη) τους οποίους, μάλιστα θα αποκτούσε ο Ολυμπιακός με 800.000 ευρώ και θα τους έστελνε δανεικούς στην Ρίο Άβε.