Ένας οπαδός της Νότινγχαμ Φόρεστ περιέγραψε πώς ο δράστης της επίθεσης στο τρένο του Huntingdon φώναζε «Θέλεις να πεθάνεις;» καθώς τον μαχαίρωνε επτά φορές.

Ο Stephen Crean, 61 ετών, είναι ένα από τα θύματα της επίθεσης, μαζί με τον αμυντικό της Scunthorpe United, Jonathan Gjoshe, 22 ετών, και έναν σιδηροδρομικό υπάλληλο που περιγράφεται ως «ήρωας».

Ο Crean είπε ότι προσπάθησε να προστατεύσει τους άλλους επιβάτες, οπλισμένος μόνο με τις γροθιές του, γιατί «δεν σκέφτηκα καν να μην το κάνω».

Ο Anthony Williams, 32 ετών, κατηγορήθηκε σήμερα για 11 απόπειρες ανθρωποκτονίας – 10 για την επίθεση στο τρένο το βράδυ του Σαββάτου και μία για άλλο περιστατικό λίγες ώρες νωρίτερα στο Λονδίνο.

Ο Gjoshe, που είχε αγωνιστεί το Σάββατο με την Bottesford Town, δέχθηκε χτύπημα στον δικέφαλο και υποβλήθηκε σε επέμβαση. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται μη απειλητική για τη ζωή.

Παράλληλα, ένας εργαζόμενος της LNER τραυματίστηκε προσπαθώντας να προστατεύσει επιβάτες στην καφετέρια του τρένου. Η Υπουργός Μεταφορών Heidi Alexander τόνισε:

«Πήγε στη δουλειά το Σάββατο για να κάνει τη δουλειά του και έφυγε από αυτήν ήρωας. Χάρη στις ενέργειές του, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν σήμερα.»

Σκηνές Τρόμου

Ο Crean, που επέστρεφε από το ματς Νότινγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2-2), περιέγραψε ότι άκουσε τις κραυγές τραυματισμένων επιβατών και περνώντας μέσα από την μπουφέ κατέληξε μπροστά στον δράστη:

«Κρατούσε ένα μεγάλο μαχαίρι, σαν γιαπωνέζικο σπαθί. Ήρθε προς το μέρος μου και μου είπε: ‘Θέλεις να πεθάνεις;’»

Ο Crean συγκρούστηκε με τον δράστη για να δώσει σε άλλους επιβάτες χρόνο να κρυφτούν. Δέχθηκε χτυπήματα στο χέρι, στην πλάτη, στους γλουτούς και στο κεφάλι πριν καταφέρει να κρυφτεί σε μια άδεια τουαλέτα.

Μετά από περίπου δέκα λεπτά, άνοιξε την πόρτα για να βρει αστυνομικούς με όπλα να τον προστατεύουν. Ο ίδιος περιγράφει:

«Ήταν τυχερό που είμαι ζωντανός. Θα χρειαστώ πλαστική χειρουργική. Τα δάχτυλά μου έχουν ράμματα και ένα δεν φαίνεται καθόλου καλά.»

Ο Crean τόνισε ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του γενναίο, αλλά απλώς προσπάθησε να προστατεύσει τους άλλους:

«Υπάρχουν πιο γενναίοι άνθρωποι από μένα. Ο υπάλληλος του τρένου, η αστυνομία και οι άνθρωποι που με έβγαλαν από το τρένο.»

Αντιδράσεις και Έρευνα

Κάμερες ασφάλειας από τον σταθμό Huntingdon δείχνει τον δράστη να περπατά ήρεμα στην πλατφόρμα, ενώ επιβάτες τρέχουν για να σωθούν. Ο σιδηροδρομικός υπάλληλος τους καθοδηγούσε και τους καθησύχαζε μέχρι να φτάσουν οι ένοπλοι αστυνομικοί.

Από τους 11 τραυματίες του τρένου, οι 3 έχουν πάρει εξιτήριο, ενώ 8 παραμένουν στο νοσοκομείο. Η αστυνομία ερευνά εάν η επίθεση στο τρένο συνδέεται με δύο περιστατικά στην περιοχή του Λονδίνου πριν από την επίθεση.

