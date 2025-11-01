Σοβαρή επίθεση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του Χάντινγκτον, στο Κέιμπριτζσαϊρ της ανατολικής Αγγλίας, όταν πολλοί επιβάτες δέχθηκαν μαχαιριές μέσα σε τρένο.

Η αστυνομία μεταφορών ανακοίνωσε ότι κινητοποιήθηκε ύστερα από αναφορές για πολλαπλές επιθέσεις με μαχαίρι σε τρένο με κατεύθυνση το Χάντινγκτον. Δύο άνδρες συνελήφθησαν, ενώ αρκετοί τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Η τοπική αστυνομία δήλωσε ότι κλήθηκε στις 7.39 το απόγευμα και ένοπλοι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο. Το τρένο ακινητοποιήθηκε στον σταθμό του Χάντινγκτον, όπου έγιναν οι συλλήψεις.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη πληροφορίες για τα αίτια της επίθεσης ούτε για την κατάσταση των θυμάτων.

Το περιστατικό θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρό και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.