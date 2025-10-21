Η Νότιγχαμ Φόρεστ ξεκινάει μια νέα πορεία, καθώς ο Σον Ντάις αναλαμβάνει επίσημα τα ηνία της ομάδας, παίρνοντας τη θέση του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο.

Ο 54χρονος Άγγλος προπονητής έχει παρελθόν στον σύλλογο, καθώς είχε δουλέψει στα τμήματα υποδομής χωρίς όμως να αγωνιστεί ποτέ με την πρώτη ομάδα.

Προηγουμένως, ο Σον Ντάις ήταν προπονητής στην Έβερτον, από όπου αποχώρησε τον Ιανουάριο.

Στο παρελθόν έχει σημειώσει σημαντικές επιτυχίες ως τεχνικός της Μπέρνλι ενώ έχει καθίσει και στον πάγκο της Γουότφορντ.

Το νέο του συμβόλαιο με τη Νότιγχαμ Φόρεστ ισχύει μέχρι το 2027 ενώ το ντεμπούτο του αναμένεται να γίνει απέναντι στην Πόρτο, στην 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Europa League.