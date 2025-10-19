Ο Ραφίνια δεν θα βρίσκεται στη διάθεση της Μπαρτσελόνα για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στις 21 Οκτωβρίου για την 3η αγωνιστική της φάσης της League Phase του Champions League, καθώς δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί. Ο στόχος της ομάδας είναι να τον έχει έτοιμο για το Clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης την επόμενη Κυριακή (26/10), με τον προπονητή Φλικ να μην θέλει να ρισκάρει τη συμμετοχή του στο κρίσιμο ευρωπαϊκό ματς.

Ο Ραφίνια προστίθεται σε μια λίστα σημαντικών απουσιών για τους «μπλαουγκράνα». Εκτός μάχης με τον Ολυμπιακό βρίσκονται ήδη οι Λεβαντόφσκι, Όλμο, Τζοάν Γκαρθία και Γκάβι, ενώ ο Φεράν Τόρες παραμένει αμφίβολος, αφού δεν αγωνίστηκε στο πρόσφατο ματς της Μπαρτσελόνα με την Τζιρόνα.