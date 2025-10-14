Νέο πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει η Μπαρτσελόνα, καθώς λίγες ώρες αφότου ανακοινώθηκε πως ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι δεν θα είναι διαθέσιμος στον αγώνα της 3ης αγωνιστικής του Champions League ενάντια του Ολυμπιακού, έγινε γνωστό πως και ο Ραφίνια θα είναι εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού.

Η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό την Τρίτη, 21 Οκτωβρίου στην Ισπανία.

Η αποθεραπεία του Βραζιλιάνου δεν εξελίσσεται όπως την περίμεναν οι «Μπλαουγκράνα» και έτσι έγινε γνωστό πως ο Βραζιλιάνος πλάγιος επιθετικός θα απουσιάσει από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Ο Βραζιλιάνος τώρα θα «τρέξει» ώστε να θεραπευτεί ο τραυματισμός του για να προλάβει το μεγάλο ντέρμπι του ισπανικού ποδοσφαίρου ενάντια στην Ρεάλ, το οποίο θα γίνει πέντε μέρες μετά τον αγώνα με τον Ολυμπιακό.