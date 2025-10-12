«Πλήγμα» και για τον Ολυμπιακό στο σημερινό πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» ενάντια στον Παναθηναϊκό (19:00., ΕΡΤ 2). Οι «πράσινοι» δεν θα έχουν στη δωδεκάδα τους τον Κέντρικ Ναν, ενώ οι «Ερυθρόλευκοι» θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στην ποδοκνημική και έμεινε εκτός αγώνα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επίσης δεν θα έχει στην διάθεσή του τους Ουόκαπ, Έβανς και Μακίσικ, με την εξάδα των ξένων να συμπληρώνουν οι: Τάισον Ουόρντ, Σέιμπεν Λι, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ και Φρανκ Νιλικίνα.