Την Κυριακή (12/10) θα διεξαχθεί το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο κατάμεστο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» τον Παναθηναϊκό AKTOR και μπορεί τα τελευταία χρόνια, οι έδρες να «σπάνε» πιο εύκολα από τις δύο ομάδες, ωστόσο ένας αγώνας μεταξύ των δύο προσφέρει πάντα ένταση, οποιαδήποτε στιγμή στη σεζόν.

Ολυμπιακός

Οι «ερυθρόλευκοι» θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Τόμας Γουόκαπ, γεγονός που «κόβει» μεγάλο κομμάτι της δημιουργίας για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, σε συνδυασμό με την ενδεχόμενη απουσία του Εβάν Φουρνιέ. Οι «Πειραιώτες» συνεχίζουν στο μοτίβο των κοψιμάτων και της κίνησης μακριά από την μπάλα, ενώ το δυνατό ξεκίνημα στη σεζόν που πραγματοποιεί ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, έχει βοηθήσει αρκετά την επίθεση της ομάδας.

Ένα ακόμα σημαντικό στατιστικό για τον Ολυμπιακό είναι το επιθετικό ριμπάουντ. Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στη δεύτερη θέση της EuroLeague (40,8%), στο στατιστικό αυτό, με τους Νίκολα Μιλουτίνοφ, Σάσα Βεζένκοφ και Ντόντα Χολ να κάνουν πολύ σημαντική δουλειά.

Στο σημερινό ντέρμπι θα αναζητήσουν την πρώτη νίκη τους επί του Παναθηναϊκού για την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος μετά τις 19 Μαρτίου 2023, όταν επικράτησαν εκτός έδρας του «τριφυλλιού» με 76-64. Από τότε οι «πράσινοι» μέτρησαν τέσσερις διαδοχικές νίκες κανονικής περιόδου.

Παναθηναϊκός AKTOR

Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, ο Κέντρικ Ναν συνεχίζει να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, ενώ ο νεοαποκτηθέντας Τι Τζέι Σορτς δεν έχει προλάβει να «μπει» στο κλίμα. Σε παρόμοια κατάσταση βρίσκεται και ο Ρισόν Χολμς, με αποτέλεσμα ο Τούρκος τεχνικός να βασίζεται εξ’ ολοκλήρου στον Ναν. Ο Αμερικανός μετράει 20,3 πόντους και 5,3 ασίστ, με τον Ολυμπιακό να αναμένεται να ρίξει το «βάρος» της άμυνας πάνω του.

Ο Παναθηναϊκός αγνοεί την ήττα εδώ και 28 αγώνες της Stoiximan GBL, αφού η τελευταία του ήταν εκείνη που γνώρισε εντός έδρας από τον Άρη στις 5 Φεβρουαρίου 2024. Μακριά από την έδρα τους οι «πράσινοι» μετρούν 22 διαδοχικές νίκες στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος, δεδομένου ότι η τελευταία ήττα τους ήταν εκείνη που γνώρισαν στο Περιστέρι (96-89) στις 9 Απριλίου 2023.

Τα στατιστικά των δύο ομάδων

Στα δίποντα ο Ολυμπιακός υπερισχύει των «Πράσινων», με ποσοστό 53,5% έναντι 51,8%, ενώ στα τρίποντα οι παίκτες του Αταμάν έχουν 32,8% και εκείνοι του Μπαρτζώκα 30,7%. Απόλυτη ισορροπία υπάρχει στις βολές, με τις δύο ομάδες να έχουν ποσοστό ευστοχίας στο 82,2%, με τον Ολυμπιακό όμως να υπερισχύει στα ριμπάουντ (37,3 έναντι 31,7). Κοντά βρίσκονται και στα λάθη οι «αιώνιοι», με τους «Πειραιώτες» να έχουν 12,3 και τον Παναθηναϊκό 13, ενώ παρόμοια κατάσταση παρατηρείται και στις ασίστ (Ολυμπιακός 20, Παναθηναϊκός 19,7).

Όλα δείχνουν πως το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν θα είναι αμφίρροπο, με τις δύο ομάδες να παλεύουν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Τζάμπολ στην αναμέτρηση στις 19:00, με τη μετάδοση να αναλαμβάνει η ΕΡΤ2!