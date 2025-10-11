Ο ΠΑΟΚ μπήκε με φόρα στο παιχνίδι, παίζοντας εξαιρετική άμυνα και περιορίζοντας την επίθεση του Ηρακλή σε μόλις 2 πόντους στα πρώτα τέσσερα λεπτά. Με σερί 10-0 και τον Μπράουν να «γεμίζει» τη στατιστική του με το σκοράρισμα του, ο «δικέφαλος» έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο +12 (25-13).

Στη δεύτερη περίοδο, ο «Γηραιός» προσπάθησε να αντιδράσει. Η άμυνα του ΠΑΟΚ παρέμενε δυνατή, αλλά με τον Ηρακλή να βρίσκει χώρους στην επίθεση, το σκορ άρχισε να… σφίγγει. Ο Ζντοβτς κάλεσε τάιμ άουτ καθώς η διαφορά έπεσε (34-29), ωστόσο οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο πριν το ημίχρονο (41-38).

Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν πιο ισορροπημένο—ο Ηρακλής πίεσε πιο δυνατά, και με καλάθια από Σμιθ και Κέλι μείωσε τη διαφορά (55-52, 27′). Ο ΠΑΟΚ απάντησε με Μπράουν και Σλαφτσάκη και έκλεισε την περίοδο στο 64-60 με το φινάλε να προμηνύεται…«θρίλερ».

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, το ντέρμπι κορυφώθηκε. Ο Ηρακλής προσπέρασε 80-79 με τρίποντο του Κέλι, όμως ο Μπράουν απάντησε, ο Φόρμαν ισοφάρισε, και στην τελευταία κατοχή ο Ντίμσα μπλόκαρε κρισιμότατο σουτ του Φόρμαν, χαρίζοντας στον ΠΑΟΚ τη νίκη με 84-82.

Καθοριστικός για τον ΠΑΟΚ ήταν ο Μπράουν με 23 πόντους, ενώ για τον Ηρακλή ξεχώρισε ο Φόρμαν με 19 πόντους, ο Σμιθ με 17 και ο Κέλι με 15 (5 τρίποντα).

Τα δεκάλεπτα: 25-13 | 41-38 | 64-60 | 84-82