Ο Άρης γνώρισε δεύτερη σερί ήττα στη Stoiximan Basket League, αυτή τη φορά μέσα στο “Nick Galis Hall”, καθώς ο Κολοσσός Ρόδου πήρε σπουδαίο διπλό (65-73), συνεχίζοντας την εντυπωσιακή του παράδοση στη Θεσσαλονίκη.

Ο «Θεός του Πολέμου», παρά το εξαιρετικό ξεκίνημα στην Ευρώπη με 2/2 στο EuroCup, δεν κατάφερε να συνδυάσει με νίκη την εντός έδρας πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα, υποκύπτοντας στην εμπειρία και την ψυχραιμία της ομάδας του Χοακίν Καράσκο. Αυτή ήταν η ένατη νίκη του Κολοσσού στις τελευταίες έντεκα επισκέψεις του στο «Παλέ».

Η εξέλιξη του αγώνα

Το παιχνίδι ξεκίνησε με υψηλό ρυθμό και ισορροπία, καθώς οι Ροδίτες έδειξαν από νωρίς διάθεση να κοντράρουν στα ίσια τον Άρη. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 22-20, με τους Ράιαν και Γκαλμπανίνι να ξεχωρίζουν για τον Κολοσσό.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Μπράις Τζόουνς πήρε… φωτιά, οδηγώντας τον Άρη σε προβάδισμα έως και εννέα πόντων, φτάνοντας τους 14 στο ημίχρονο. Σημαντική βοήθεια πρόσφερε και ο Μποχωρίδης με 8 πόντους, ωστόσο δύο συνεχόμενα καλάθια από Καμαριανό και Κολοβέρο έφεραν τη Ρόδο ξανά κοντά στο σκορ (40-38).

Η εικόνα παρέμεινε ίδια και στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Ράιαν ισοφάρισε (51-51, 27’), ο Τζόουνς απάντησε με γκολ-φάουλ, ενώ ο Φόρεστερ διατήρησε το προβάδισμα για τον Άρη (58-53, 28’). Παρ’ όλα αυτά, ο Καράμπελας ισοφάρισε στο φινάλε της περιόδου (58-58), μετατρέποντας το τελευταίο δεκάλεπτο σε θρίλερ.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Άρης μπλόκαρε επιθετικά. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν (56-60, 32’) με καλάθια του Γκαλμπανίνι, ενώ ο Τζόουνς προσπάθησε να απαντήσει με προσωπικές ενέργειες (63-60, 34’). Με τρία λεπτά να απομένουν, το σκορ ήταν στο 64-64, όμως ο Γκαλμπανίνι — κορυφαίος του αγώνα — σκόραρε ξανά και ακολούθησε θεαματικό κάρφωμα του Ακίν (65-69, 39’), «κλειδώνοντας» τη νίκη.

Ο Κολοσσός Ρόδου διαχειρίστηκε άψογα τα τελευταία δευτερόλεπτα και έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό απο τη Θεσσαλονίκη, με τον Άρη να παραμένει χωρίς νίκη στη φετινή Stoiximan GBL.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 40-38, 58-58, 65-73