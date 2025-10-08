Στον αγώνα του Άρη εναντια στους Χάμπουργκ Τάουερς, ο Νίκος Γκάλης και ο νέος ιδιοκτήτης του Άρη, Ρίτσαρντ Σιάο συναντήθηκαν στις εξέδρες του γηπέδου που έχει το όνομα του «Γκάνγκστερ», το «Nick Galis Hall» και ανταλλάξανε χειραψία, ενώ μάλιστα βγάλανε μαζί και αναμνηστική φωτογραφία.
Los Angeles Lakers: Η κόρη του Κόμπι Μπράιαντ σκηνοθέτησε το νέο βίντεο – αφιέρωμα της ομάδας
Η νέα σεζόν του ΝΒΑ ξεκινάει πολύ σύντομα και οι Los Angeles Lakers ανέβασαν στο κανάλι τους στο Youtube ένα βίντεο αφιέρωμα το οποίο ονόμασαν «Για πάντα εμβληματικοί: Για πάντα Μωβ και Χρυσοί». Το βίντεο περιλαμβάνει εμβληματικές στιγμές του συλλόγου, από την εποχή του αδικοχαμένου Κόμπι Μπράιαντ μέχρι τη σημερινή εποχή των Λεμπρόν Τζέιμς και […]
Συνάντηση ΝΒΑ, FIBA και EuroLeague για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ
Την προσπάθεια μιας λύσης μεταξύ των τρίων πλευρών ώστε να μην υπάρξει σχίσμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ θα εξετάσουν σήμερα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, η FIBA, το NBA και η EuroLeague στην Γενέυη. Μέχρι σήμερα, όσα ξέρουμε λένε πως στο μέλλον το ΝΒΑ έχει σκοπό να μπει στα ευρωπαϊκά παρκέ με το NBA Europe League και σκοπός του […]
Ολυμπιακός: Ατομικό ο Φουρνιέ, εκτός προπόνησης ο Χολ
Ο Εβάν Φουρνιέ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Ντόντα Χολ που ταλαιπωρείται από ίωση, απείχε απο τη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού (08/10)
Ιτούδης για Μακάμπι Τελ Αβίβ: «Ντέρμπι που αγγίζει πολλούς τομείς»
Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για το ματς της Χάποελ Τελ Αβίβ με τη Μακάμπι, για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague (8/10, 21:05)