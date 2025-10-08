Στον αγώνα του Άρη εναντια στους Χάμπουργκ Τάουερς, ο Νίκος Γκάλης και ο νέος ιδιοκτήτης του Άρη, Ρίτσαρντ Σιάο συναντήθηκαν στις εξέδρες του γηπέδου που έχει το όνομα του «Γκάνγκστερ», το «Nick Galis Hall» και ανταλλάξανε χειραψία, ενώ μάλιστα βγάλανε μαζί και αναμνηστική φωτογραφία.

