Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ επέστρεψε στα μετάλλια μετά από 16 χρόνια. Στον μικρό τελικό του EuroBasket επικράτησε με 92-89 της Φινλανδίας και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πανηγύρισε έξαλλα το μετάλλιο φέρνοντας τεράστια χαρά στην Ελλάδα με το επίτευγμά της.

Για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου έστειλε συγχαρητήρια και ο Νίκος Γκάλης, ένας από τους κορυφαίους παίκτες που πέρασαν από το ελληνικό μπάσκετ. Ο Γκάλης συνεχάρη την Εθνική μέσω ανάρτησης στα social media και υπενθύμισε ότι είναι η επίσημη αγαπημένη.

Η ανάρτηση που έκανε ο Νίκος Γκάλης για την Εθνική

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα για την κατάκτηση του Χάλκινου Μεταλλίου – Πάντα Επίσημη Αγαπημένη»