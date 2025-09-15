Μετά από 16 χρόνια η Εθνική Ελλάδας ανέβηκε ξανά στο βάθρο του EuroBasket, κερδίζοντας σε αγώνα «θρίλερ» τη Φινλανδία με 92-89 και κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Μοναδικές ήταν οι στιγμές μετά το τέλος του αγώνα. Οι παίκτες πανηγύριζαν ξέφρενα και δάκρυζαν από χαρά. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έτρεξε στο κέντρο του γηπέδου για να αγκαλιάσει τα αδέλφια του, ενώ οι διεθνείς έστησαν τον καθιερωμένο χορό.

«Πάρταραν» στα αποδυτήρια

Η μεγάλη γιορτή ξεκίνησε μετά το τέλος του αγώνα. Ο Γιάννης μπήκε στα αποδυτήρια και ξεκίνησε live στο Instagram, μεταδίδοντας σε χιλιάδες θεατές τις στιγμές των πανηγυρισμών. Μάλιστα, ο σούπερ σταρ της Εθνικής ανέλαβε τον ρόλο του DJ, βάζοντας κομμάτια του Light και του ΛΕΞ, με τον πρώτο να έχει αφιερώσει στο παρελθόν τραγούδι στον «Greek Freak».

Η συγκλονιστική ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Με μια ανάρτηση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γιόρτασε τη μεγαλύτερη – όπως ο ίδιος τη χαρακτήρισε – επιτυχία της καριέρας του με την Εθνική Ελλάδας.

Με ένα απλό «ευχαριστώ», ο σούπερ σταρ του NBA μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους του μοναδικές φωτογραφίες από την πορεία της «επίσημης αγαπημένης» στο τουρνουά, αλλά και προσωπικές στιγμές με τα πιο αγαπημένα του πρόσωπα: Tη μητέρα του, τα αδέλφια του, τη σύζυγo και τα παιδιά του.

«Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα στη ζωή μου», δήλωσε συγκινημένος ο 30χρονος φόργουορντ, αποτυπώνοντας με απλότητα το συναίσθημα που τον διακατέχει για τη διάκριση με τη φανέλα της Εθνικής.

Χαρακτηριστικό ήταν το στιγμιότυπο με τους Παπαλουκά, Διαμαντίδη και Τσαρτσαρή να αγκαλιάζουν πανηγυρίζοντας τον Βασίλη Σπανούλη για την μεγάλη νίκη και την επιστροφή στο βάθρο.

«Ψηλά η γαλανόλευκη!»

Η επιτυχία της Εθνικής προκάλεσε κύμα συγκίνησης και υπερηφάνειας. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε στο Χ: «Ύστερα από 16 χρόνια η “επίσημη αγαπημένη” επέστρεψε εκεί όπου ανήκει: στο βάθρο του Eurobasket, με το χάλκινο να λάμπει σαν χρυσό στα μάτια όλων μας».