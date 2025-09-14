Επιστροφή στο βάθρο μετά από 16 χρόνια για την Ελλάδα που επικράτησε 92-89 της Φινλανδίας με στο μικρό τελικό του EuroBasket 2025.

Μεγάλη εμφάνιση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με 30 πόντους, 17 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 μπλοκ, ενώ ο Ντόρσεϊ πρόσθεσε άλλους 20 με 5 τρίποντα.

O Μάρκανεν αν και έμεινε πολύ χαμηλά στο πρώτο μισό από το μαρκάρισμα του Παπανικολαόυ, έβαλε σημαντικά σουτ και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Η τέταρτη θέση αποτελεί την καλύτερη θέση που έχει τερματίσει η ομάδα Λάσι Τουόβ, που με νεανικό ρόστερ, τον 21χρονο Λιτλ στον άσο και τον 18χρονο Μούρινεν στο τέσσερα θα ψάξει το μετάλλιο σε επόμενες διοργανώσεις.

Το ματς

Ο Βασίλης Σπανούλης επέλεξε στο μαρκάρισμα του Μάρκανεν να βάλει τον Παπανικολάου, με τον αρχηγό της εθνικής μας να ανταποκρίνεται εξαιρετικά. Ο Ντόρσεϊ ξεκίνησε 3 τρίποντα και οι τέσσερις εύστοχες βολές του Γιάννη έφεραν το προβάδισμα στο 15-11. Ακολούθησαν ένα τρίποντο και ένα δίποντο από τον Καλαϊτζάκη, η διαφορά έφτασε το +9 (20-11), με τον προπονητή της Φινλανδίας να παίρνει time-out. To πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 24-15, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει 6 πόντους, 5 ριμπάουντ 3 ασίστ και 2 μπλοκ.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Παπανικολάου να σερβίρει και ο Σλούκα να ευστοχεί πίσω από τα 6.75μ για την Ελλάδα. Ακολούθησαν εντυπωσιακά back-to-back καρφώματα από τον Μίκα Μούρινεν, με τον νεαρό να αλλάζει τον ρυθμό του ματς με του Φινλανδούς να μειώνουν τη διαφορά στο 27-26. Η εθνική αντέδρασε με σερί 9 πόντων για να επιστρέψει η διαφορά σε διψήφιο αριθμό (36-26). To τρίποντο του Τολιόπουλου και το καλάθι και φάουλ, δευτερόλεπτο πριν από τον ημίχρονο ανέβασαν τη διαφορά στο 48-34. Ο Μάρκανεν έχει μείνει στους 6 πόντους με 2/5 δίποντα και 0/2 τρίποντα χάρη στον Παπανικολάου.

Μέσα σε 1’50” από την επανέναρξη, ο Κατσίβελης κάνει δύο φάουλ και φτάνει στα τέσσερα. Η Φινλανδία έριξε πολλές φορές τη διαφορά κάτω από τους 10 αλλά τόσο η καταπληκτική άμυνα της εθνικής όσο και τα τρίποντα των Ντόρσει και Τολιόπουλο, κράτησαν το «μαξιλαράκι» ασφαλείας για την εθνική. Η περίοδος ολοκληρώθηκε στο 69-56 με τον Μήτογλου να ευστοχεί σε τρίποντο.

K-Pap is 35 years old and can still JUMP.#EuroBasket pic.twitter.com/qgRZkKLqMA — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Με τρίποντο του Γκράβινσον και το Μήτογλου ξεκίνησε το τελευταίο δεκάλεπτο με τον Τουόβι να παίρνει time-out. Ακολούθησε σερί τεσσάρων πόντων από τον Βάλτονεν που ανάγκασαν τον Βασίλη Σπανούλη να ζητήσει και αυτός time-out για να κόψει τον ρυθμό. Επέστρεψε με καθαρό μυαλό η εθνική και έφτασε τη διαφορά στο +17 (81-64) με το τρίποντο του Ντόρσεϊ που σουτάρει με 5/8. Στα 1’38” για το τέλος οι διαιτητές αναβάθμισαν σε αντιαθλητικό το φάουλ του Παπανικολάου στον Μάρκανεν, ο οποίος ευστόχησε στις βολές και μείωσε στους 9 (86-77). Ο Σλούκας δεν κατάφερε να σκοράρει. Ο Μάρκανεν αστοχεί σε τρίποντο, ο Γιάντουνεν πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και ο Ενκαμουά σκόραρε για τρεις, 54.9″ για το φινάλε. Ο Γιάννης απάντησε με γκολ-φάουλ για το 89-83 στα 50.4″, ο Μάρκανεν απάντησε με τρίποντο για το 89-86, η Εθνική σπατάλησε κατοχή προσπαθώντας να φάει χρόνο και στα 20.3″ ο Λιτλ έβαλε βολές για το 89-87. Ακολούθησε 1/2 από τον Σλούκα για το 90-87, πριν ο Παπανικολάου χρεωθεί με φάουλ σε τρίποντο του Βάλτνονεν στα 5.7″. Ο Φινλανδός είχε 2/3, αστόχησε στην τρίτη, ο Γιάντουνεν αστόχησε σε φόλοου κι ο Γιάννης πήρε το ριμπάουντ και τις βολές στα 4″ και ευστόχησε για το τελικό 92-89.

GIANNIS TAKES IT TO THE RIM. GETS THE AND-ONE. CLUTCH.#EuroBasket pic.twitter.com/mbiIiCL5x3 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 48-34, 69-56, 92-89

Ελλάδα (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 20 (5 τριπ.), Τολιόπουλος 15 (4 τριπ.), Σλούκας 8, Καλαϊτζάκης 5, Παπανικολάου 4 (6 ασίστ), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ, Κώστας Αντετοκούνμπο 3, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Γιάννης Αντετοκούνμπο 30 (17 ριμπ.), Λαρετζάκης, Μήτογλου 8 (2 τριπ.).

Φινλανδία (Τουόβι): Λιτλ 6 (6 ασίστ), Σάλιν 5, Ενκαμουά 15 (2 τριπ.), Γιάντουνεν 13 (3 τριπ.), Βάλτονεν 18, Μαξούνι, Μάρκανεν 19 (10 ριμπ.), Μούρινεν 5, Γκούσταβσον, Γκράντισον 8 (2 τριπ.)