Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ επέστρεψε μετά από 16 χρόνια στο βάθρο των μεταλλίων Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, φθάνοντας συνολικά τα έξι μετάλλια σε Ευρωμπάσκετ.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει κατακτήσει δύο φορές την 1η θέση, μία την 2η θέση και τρεις την 3η θέση. Η αρχή έγινε το 1949, όταν η εθνική κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο σε μία διοργάνωση εντελώς διαφορετική σε μορφή απ’ ότι σήμερα. Χρειάστηκε να περάσουν 38 χρόνια για να πανηγυρίσει η Ελλάδα το επόμενό της μετάλλιο και μάλιστα χρυσό. Ήταν το 1987 όταν η παρέα του Γκάλη και του Γιαννάκη έβγαλε την Ελλάδα στους δρόμους.

Δύο χρόνια αργότερα (1989), η εθνική κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Το 2005 η Ελλάδα πανηγύρισε το δεύτερο χρυσό της μετάλλιο στη διοργάνωση του Βελιγραδίου. Η εθνική μας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο το 2009 στην Πολωνία και το ίδιο χρώμα μεταλλίου το 2025 στη Λετονία.