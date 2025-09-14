Συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket απηύθυνε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ύστερα από 16 χρόνια, η “επίσημη αγαπημένη” των Ελλήνων επέστρεψε εκεί όπου ανήκει: στο βάθρο του EuroBasket! Με το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε να λάμπει σαν χρυσό στα μάτια όλων μας. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες και το προπονητικό team για την εκπληκτική πορεία της σπουδαίας αυτής ομάδας. Νιώθουμε περήφανοι και σίγουροι για το αύριο. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Ψηλά η γαλανόλευκη!», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.