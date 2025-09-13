Μετά την προκλητική ανάρτηση του Αλπερέν Σενγκούν, ακολούθησε αντίστοιχη προκλητική δημοσίευση της τουρκικής ομοσπονδίας με αφορμή τη νίκη κόντρα στην Ελλάδα.

Οι Τούρκοι ανέβασαν μία φωτογραφία με τον Οσμάν να καρφώνει και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να προσεύχεται γράφοντας «no mercy». Μετά από διαμαρτυρία της ΕΟΚ, η τουρκική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση.

Υπενθυμίζεται ότι το ποστ της τουρκικής ομοσπονδίας περιείχε την παρακάτω φωτογραφία, με την εξής λεζάντα: «χωρίς έλεος, η στιγμή που ο αρχηγός παίρνει την πτήση».

Ο Σενγκούν απενεργοποίησε τα σχόλια στην δημοσίευση που προκάλεσε αντιδράσεις

Ο Τούρκος σέντερ, μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Ελλάδας για τα ημιτελικά του EuroBasket 2025, θέλησε να πανηγυρίσει την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης με μία ανάρτηση, την οποία συνόδευσε με τη λεζάντα: «Δεν είναι ποτέ καλός ο θαλασσινός αέρας;», ξεσπώντας σάλο στα σχόλια από Έλληνες και Τούρκους φιλάθλους.

Το συγκεκριμένο σχόλιο προκάλεσε αντιδράσεις στη χώρα μας, καθώς η θάλασσα παραπέμπει στη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, ενώ από την πλευρά τους οι Τούρκοι δείχνουν την απογοήτευσή τος για τη συμπεριφορά του παίκτη, τονίζοντας πώς δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα με τον ελληνικό λαό.

Μετά το σάλο που δημιουργήθηκε, η ομάδα που διαχειρίζεται τα social media του Σενγκούν αποφάσισε να απενεργοποιήσει τα σχόλια.