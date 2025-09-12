Ο Κώστας Αντετοκούνμπο συνεχίζει να μαγεύει με την αμυντική του παρουσία στο Eurobasket 2025, δημιουργώντας αδιαπέραστο τείχος απέναντι στην Τουρκία. Η εκπληκτική εμφάνιση απέναντι στη Λιθουανία φαίνεται να ήταν μόνο η αρχή.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος του ημιτελικού, ο Έλληνας σέντερ έκοψε δυναμικά την προσπάθεια του Τσεντί Οσμάν, αρνούμενος το καλάθι και φέρνοντας ανακούφιση στην ομάδα του. Στην προηγούμενη φάση, είχε επιβεβαιώσει και την επιθετική του δύναμη, σκοράροντας δύο πόντους μέσα στη ρακέτα απέναντι στον Ερτσάν Οσμάνι.

Με κάθε φάση, ο Κώστας δείχνει ότι η Εθνική μπορεί να στηριχθεί πάνω του σε κρίσιμα σημεία του αγώνα.