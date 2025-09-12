Η εθνική μας ομάδα δίνει τη μεγάλη μάχη απέναντι στην Τουρκία, με έπαθλο την πρόκριση στον τελικό του EuroBasket.

Σε πολλές γωνιές της Αττικής, δήμοι έχουν φροντίσει να τοποθετήσουν γιγαντοοθόνες σε πλατείες και ανοιχτούς χώρους, ώστε οι φίλαθλοι να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα μαζί και να στηρίξουν την ομάδα σε κλίμα γιορτής.

Ήδη από νωρίς, ο κόσμος άρχισε να συγκεντρώνεται με σημαίες, κασκόλ και φωνές ενθουσιασμού.

Οι φίλαθλοι είναι αισιόδοξοι: «Αυτή η ομάδα έχει καρδιά και πάθος, κι αυτό μετράει περισσότερο από όλα», δήλωσε ένας εξ αυτών. «Θα είμαστε και στον τελικό, δεν το χάνουμε», πρόσθεσε άλλος.

Όλοι ζουν για μία ακόμη μεγάλη βραδιά για το ελληνικό μπάσκετ. Το μόνο που απομένει είναι το τζάμπολ – και να δώσουν οι παίκτες μας αυτό που ξέρουν: ψυχή, ενέργεια και αποφασιστικότητα.