H Ελλάδα αντιμετωπίζει την Τουρκία , απόψε στις 21:00, με «φόντο» το μεγάλο τελικό του EuroBasket 2025!

Δείτε εδώ την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Τουρκία.

Μια ιδιαίτερη και σπουδαία αναμέτρηση και για τις δύο πλευρές, που έχουν ως στόχο την «πολυπόθητη» κούπα.

Η επίσημη αγαπημένη, επέστρεψε στη «ζώνη» των μεταλλίων, 16 χρόνια μετά την τρίτη θέση του EuroBasket 2009. Αυτό, το κατάφερε χάρη στον θρίαμβο της Τρίτης, κόντρα στη Λιθουανία (87-76).

GREECE MARCH ON TO THE SEMI-FINALS 🇬🇷#EuroBasket — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025

Από την άλλη, η Τουρκία, έφτασε στην τετράδα ξανά, μετά τη διοργάνωση του 2001. Στα προημιτελικά, επικράτησε της Πολωνίας (91-77) και «τσέκαρε» το εισιτήριό για την επόμενη φάση.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «ηγείται» της προσπάθειας του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Ο «Greek Freak», κάνει ένα ακόμα εντυπωσιακό τουρνουά. Κατά μέσο όρο, μετράει 29,8 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ, σε 32 λεπτά συμμετοχής, έχοντας αγωνιστεί σε 5 από τα 7 παιχνίδια της ομάδας.

Στον αντίποδα, το από το σύνολο του Εργκίν Αταμάν, ξεχωρίζει ο Αλπερέν Σενγκούν. Ο άσος των Χιούστον Ρόκετς, στην προηγούμενη αναμέτρηση σημείωσε triple-double, όντας ο μόλις 5ος που το καταφέρνει στην ιστορία του EuroBasket! Στην εφετινή διοργάνωση, αριθμεί 21,6 πόντους, 10,9 ριμπάουντ και 7,1 ασίστ, σε 7 ματς.